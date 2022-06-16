المركزي للتعبئة والإحصاء: عدد سكان مصر يقترب من 103.5 مليون نسمة

قال حسين عبد العزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن عدد سكان مصر يقترب من 103 ملايين و500 ألف نسمة، لافتاً إلى أنه عند مقارنة هذا الرقم بتعداد 2017 حتى الآن سنلاحظ زيادة تصل إلى 8.7 مليون نسمة.

وأضاف “عبد العزيز”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج من مصر، المذاع على فضائية سى بى سى، أنه عند استمرارنا بهذا الشكل، سنصل إلى 112 مليون نسمة، وهو زيادة ضعف الرقم الحالى.

وأشار مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، إلى أن هذه الزيادة ضخمة جداً خلال الـ 10 سنوات، مؤكداً أن الخطر لا يتوقف على الزيادة الرقمية فقط وإنما التركيبة العمرية أيضاً فنسبة السكان الأقل من 15 سنة حوالى 35.5 مليون من سكان مصر، وبالتالى يحتاجون إلى رعاية صحية وتعليمية والرعاية الثقافية والمجتمعية، ثم تهيئة فرص عمل ومسكن ملائم لهم فيما بعد، وهو عبئ زائد على الدولة.