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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد الإقبال الشديد.. حفل إضافي لعبد المجيد عبد الله بجدة

صدى البلد

شهدت حفلات الفنان عبد المجيد عبد الله اقبالا كبيرا بمدينة جدة لذلك قررت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية إقامة حفل إضافى.

وقد نفدت تذاكرحفل يوم 24 يونيو خلال ساعتين فقط من طرحها، ما دعا لإقامة ليلة غنائية إضافية في 25 يونيو في جدة.

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كشف المطرب السعودى عبد المجيد عبد الله مؤخراً فى لقاء إذاعى، عن سبب ابتعاده عن الغناء خلال الفترة الأخيرة وقال أنه بيعاني من آلام شديدة فى الأذن الداخلية، بسبب مرض اسمه "منيير"

مرض منيير هو اضطراب في الأذن الداخلية يمكن أن يؤدي إلى نوبات دوار وفقدان السمع وفي معظم الحالات، يؤثر مرض منيير على أذن واحدة فقط.

 

السعودية مدينة جدة الوطن العربي الشروق مطرب

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