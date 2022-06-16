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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قطاع التخطيط بالموارد المائية يعقد ندوة للتوعية والتعريف بالري الذكي بالمحلة الكبرى

صدى البلد

عقد قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى ندوة للتوعية والتعريف بالري الذكي بالتعاون مع قطاع التطوير للسادة المزارعين والفنيين بالمحلة الكبرى في ضوء تجارب الري الذكي التي نفذها قطاع التخطيط بالتعاون مع منظمة الفاو .


حيث أوضحت الدكتورة إيمان سيد  رئيس قطاع التخطيط  تطور طرق الري في مصر و أنظمة الري الذكي والفوائد المتوقعة من استخدامها.


وأوضح الدكتور  إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري  فوائد الري الحديث  ومدى التقدم المتحقق في نشر الري بالتنقيط والعائد المتحقق في توفير المياه وترشيد استخدام الأسمدة بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية.


وتحدث ممثلو قطاع التطوير والتوجيه المائي وممثلي قطاع التخطيط عن التجارب الفعلية في العديد من المحافظات بحضور الشركة المنفذة والتي قدمت عرضا بإمكانيات النظام وما يقدمه للمزارع .


وفي ختام الندوة تم عمل زيارة للموقع وشرح طريقة عمل أنظمة الري الذكي على الطبيعة.

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