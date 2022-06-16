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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. الغرفة التجارية بالإسكندرية تنظم مؤتمرا حول تعزيز التراث الثقافي

الغرفة التجارية بالاسكندرية
الغرفة التجارية بالاسكندرية

 

تنظم الغرفة التجارية بالإسكندرية بالتعاون مع اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، مؤتمرا، بعنوان "تعزيز التراث الثقافي غير المادي وصونه"، اليوم الخميس، بحضور متخصصين عالميين في مجال التراث.
وذكرت الغرفة - في بيان، اليوم - أن المؤتمر ضمن أنشطة مشروع "iHERITAGE" الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي، وتبلغ مدته 30 شهرا، بميزانية إجمالية قدرها 3.8 مليون يورو، ويجمع غرفا تجارية وهيئات متخصصة في السياحة والآثار من إيطاليا وإسبانيا والبرتغال ومصر والأردن ولبنان.
 

وأضافت أنه يتم تنفيذ مشروع "iHERITAGE" من خلال الدعم المقدم من برنامج الاتحاد الأوروبي للتعاون عبر الحدود لدول البحر الأبيض، بهدف تعزير التواصل بين دول المنطقة عبر الثقافات.


كما يهدف المشروع إلى الترويج للسياحة وخلق فرص عمل من خلال الترويج للتراث الثقافي غير الملموس والمعتمد من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بإنشاء مختبرات مستدامة للبحث والتطوير، وتنظيم دورات تدريبية متقدمة.


ويهدف أيضا إلى عقد اتفاقيات بحثية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الباحثين والقطاعات الخدمية والإنتاجية والأكاديمية لتنفيذ ابتكارات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تُطبق على المواقع الثقافية والأثرية ذات الصلة، ثم تسويقها من خلال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة.

الاسكندرية الاتحاد الأوروبي السياحة تكنولوجيا المعلومات اليونسكو مصر والأردن

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