أخبار التكنولوجيا| لينوفو تفتتح أول مصنع لها في أوروبا.. تسريبات تكشف مفاجآت حول جهاز آبل المرتقب iPad.. وموتورولا تطلق هاتفين جديدين بمواصفات رائعة عالميًا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

فازت مجموعة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" بالتكريم ضمن أفضل الشركات الرائدة والأكثر اهتماماً بمجالات الأمن السيبرانى وحماية البيانات، وذلك خلال حفل التكريم الذى أقيم قبل انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبرانى "CAISEC22"، برعاية رقمية من شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إي فاينانس، وبمشاركة رئيسية من خبراءها للتحدث وإدارة عدد من جلسات المؤتمر.

افتتحت شركة لينوفو Lenovo الصينية، أول مصنع داخل الحدود الأوروبية، الذي يقع مقره في مدينة أولو ، بدولة المجر، ويهدف المصنع بشكل أساسي على بناء البنية التحتية للخوادم (سيرفر) وأنظمة تخزين البيانات المختلفة، وتنفيذ محطات عمل عالية الجودة للعملاء.

زعمت مصادر أن جهاز الآيباد iPad القادم من شركة آبل Apple الرائدة، سيتحول من دعم منفذ شحن آيفون "Lightning" إلى "USB-C"، والذي من المقرر أن يتم إطلاقه في آخر عام 2022 الجاري.

الاتحاد الأوروبي يخطط لشن الحرب على شركات التكنولوجيا العملاقة فيسبوك وجوجل



يبذل الاتحاد الأوروبي جهودا كبيرة لخلق عالم أكثر أمانا دون قيود من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث يراقب عمالقة التكنولوجيا ويفتح التحقيقات للحد من أي تجاوزات يمكن أن تمارسها كل من أمثال جوجل، وفيسبوك، وتويتر، وآبل وغيرهم الكثير.

كشفت شركة شاومي Xiaomi الصينية لصناعة الهواتف الذكية، منذ فترة قريبة عن أحدث هواتفها Xiaomi 12 Ultra ، والذي يبرز شراكتها مع شركة لايكا Leica الرائدة في صناعة الكاميرات، لذلك من المتوقع أن يقدم الهاتف كاميرا بمواصفات فائقة مقارنة بالهواتف الذكية الأخرى.

سعر ومواصفات Xiaomi 12 Pro.. شاومي تطلق هاتفا جديدا بقدرات غير مسبوقة



كشفت شركة شاومي Xiaomi الصينية لصناعة الهواتف الذكية، عن الإصدار الدولي من هاتفها الأحدث Xiaomi 12 Pro، والذي يمتاز بتصميم جذاب ومواصفات متطورة.

أطلقت شركة موتورولا Motorola الرائدة في صناعة الهواتف الذكية في الأسبوع الماضي عدد من الهواتف ضمن سلسلة Moto G، والتي تشتمل هاتفي Moto G62 5G و Moto G42 بالبرازيل، وتقوم الآن الشركة بإطلاق هواتفها الجديدة بأوروبا، و تشمل الهواتف ميزة تنافسية من حيث السعر والمواصفات.

تسريبات تكشف مواصفات هاتف سامسونج القادم Galaxy Z Fold 4



كشفت آخر التسريبات أن الجيل القادم من هواتف سامسونج Samsung القابلة للطي، ستظهر لأول مرة في شهر أغسطس القادم، وتشمل هاتفي Galaxy Z Fold 4 و Galaxy Z Flip 4.