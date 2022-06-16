البيض يرتفع 4 جنيهات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 16 يونيو 2022

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم، الخميس 16 يونيو 2022، داخل المزارع، حيث انخفضت بقيمة 5 جنيهات للكيلو، وارتفاع أسعار البيض بقيمة 4 جنيهات، وفقا لما أعلنته شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الدواجن اليوم

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 35 و36 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي 37 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء 30 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو 41 جنيها للكيلو أرض مزرعة.

أسعار البيض اليوم

وسجلت أسعار كرتونة البيض فى المزارع ارتفاعًا ملحوظًا إلى مستوى 50.5 جنيه للبيض الأبيض، وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 54.5 جنيه، وكرتونة البيض البلدى 55 جنيها، وهذه الأسعار مرتفعة 4 جنيهات عن تداولات منتصف الأسبوع الماضى.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 5.25 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 7 جنيهات، والكتكوت البلدي بين 4 جنيهات.