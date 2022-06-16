رئيس الفيدرالي الأمريكي: البيانات الاقتصادية هي من ستحدد نسبة رفع الفائدة مُستقبلًا

رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس، في أكبر زيادة منذ عام 1994، وهي المرة الثالثة على التوالي التي يرفع فيها الفيدرالي الفائدة هذا العام.

وصرح رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في باعتقاده أن الزيادات المستمرة في أسعار المؤتمر الصحفي الذي أعقب قرار الفيدرالي، الفائدة أمر مناسب، بهدف خفض التضخم.

وأشار باول إلى أن الفيدرالي سيتجه لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، وأن أسعار الفائدة الأمريكية قد تكون في نطاق بين 3% و3.5% بحلول نهاية العام.

وقال رئيس الفيدرالي أيضًا إنه يرى الاقتصاد الأمريكي يتباطأ بعض الشيء، لكنه ما زال عند مستويات نمو صحية بحسب تعبير بأول.

وتحدّث باول عن توقعاته للاجتماع القادم للفدرالي قائلًا "من المرجح أن نرفع الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس في الاجتماع القادم، والأسواق المالية تظهر أنها تفهم المسار الذي وضعناه".

من جهة أخرى، قال باول إن الفيدرالي بحاجة لاستعادة استقرار الأسعار، لكنه لا يمكنه التأثير على أسعار الطاقة، وأضاف أن الفدرالي بصدد تقليص الميزانية العمومية بشكل كبير.

وأشار رئيس الفيدرالي الأمريكي إلى أنه لن يكون من السهل الحفاظ على معدلات بطالة منخفضة مع خفض التضخم، مُضيفًا أن "أسوأ خطأ قد نقع فيه هو أن نفشل في معركتنا ضد التضخم".

كما نوّه باول عن عمليات الإغلاق في الصين بسبب كورونا، حيث توقع أن تتفاقم مشاكل سلاسل التوريد بسبب الإغلاقات في الصين.