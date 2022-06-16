عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس الفيدرالي الأمريكي: البيانات الاقتصادية هي من ستحدد نسبة رفع الفائدة مُستقبلًا

صدى البلد

رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة  75 نقطة أساس، في أكبر زيادة منذ عام 1994، وهي المرة الثالثة على التوالي التي يرفع فيها الفيدرالي الفائدة هذا العام.

وصرح رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في  باعتقاده أن الزيادات المستمرة في أسعار المؤتمر الصحفي الذي أعقب قرار الفيدرالي، الفائدة أمر مناسب، بهدف خفض التضخم.

وأشار باول إلى أن الفيدرالي سيتجه لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، وأن أسعار الفائدة الأمريكية قد تكون في نطاق بين 3% و3.5% بحلول نهاية العام.

وقال رئيس الفيدرالي أيضًا إنه يرى الاقتصاد الأمريكي يتباطأ بعض الشيء، لكنه ما زال عند مستويات نمو صحية بحسب تعبير بأول.

وتحدّث باول عن توقعاته للاجتماع القادم للفدرالي قائلًا "من المرجح أن نرفع الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس في الاجتماع القادم، والأسواق المالية تظهر أنها تفهم المسار الذي وضعناه".

من جهة أخرى، قال باول إن الفيدرالي بحاجة لاستعادة استقرار الأسعار، لكنه لا يمكنه التأثير على أسعار الطاقة، وأضاف أن الفدرالي بصدد تقليص الميزانية العمومية بشكل كبير.

وأشار رئيس الفيدرالي الأمريكي إلى أنه لن يكون من السهل الحفاظ على معدلات بطالة منخفضة مع خفض التضخم، مُضيفًا أن "أسوأ خطأ قد نقع فيه هو أن نفشل في معركتنا ضد التضخم".

كما نوّه باول عن عمليات الإغلاق في الصين بسبب كورونا، حيث توقع أن تتفاقم مشاكل سلاسل التوريد بسبب الإغلاقات في الصين.

المالية الاقتصاد اسعار الفائدة التضخم البيانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

انخفاض الذهب مع صعود الدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022

| أسعار الذهب اليوم الخميس 16-6-2022

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس 16-6-2022

شوبير: اتحاد الكرة يقيل إيهاب جلال.. وبوميل الأقرب للمنتخب حال رفض كيروش

سويسرا تعلن إغلاق مجالها الجوي وإلغاء جميع الرحلات في مطار جنيف

ارتفع 4 جنيهات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 16 يونيو 2022

ترشيحاتنا

محافظ البنك المركزي: قمنا بضخ أموال كثيرة بقطاعات الاقتصاد لمواجهة جائحة كورونا

وزير الإسكان في تنزانيا لمتابعة سير العمل بمشروع سد ومحطة جوليوس نيريري

15 كلمة رددهم عندما تنظر للمرآة .. ذكر مأثور عن النبي

مصر والاتحاد الأوروبي.. تعاون ممتد لسنوات طوال الاقتصاد يسيطر على 40% منه

برلماني : تسعير الأرز أفضل طريقة لمواجهة ارتفاع أسعاره

كيفين سبيسي.. اليوم| محاكمة أسطورة التمثيل الأمريكية بتهمة الاعتداء الجنسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

مواقف مضحكة ومروعة التقطتها الكاميرا من حفلات زفاف حول العالم

علاج ألم العين واحمرارها في المنزل.. بالزيوت والأعشاب

أساطير مناطق أمريكية مرعبة شكلت بداية سينما هوليوود.. تعرف عليها

فيديو

شاب يرقص على مهرجان بميكروفون المسجد.. ومطالبات للأوقاف بالتدخل.. فيديوجراف

بعد ادعاءات سيدة المنوفية .. التضامن ترد على الفيديو المتداول "فيديوجراف"

حزن في العائلة.. وفاة جد محمد صلاح .. فيديو جراف

مد أوروبا بالغاز المصري.. توقيع مذكرة تعاون بين القاهرة والاتحاد الأوروبي |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ