عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن تعرب عن قلقها لعملية الإدانة الجماعية لنشطاء المعارضة في كمبوديا

صدى البلد

  أعربت الولايات المتحدة عن قلق عميق إزاء عملية الإدانة الجماعية لنشطاء المعارضة في كمبوديا في 14 يونيو، بمن فيهم المحامي الكمبودي-الأمريكي تيري سينج. 

وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "يُعد الحكم الصادر بحق هؤلاء النشطاء المعارضين، وكثير منهم مرتبطون بحزب الإنقاذ الوطني الكمبودي المنحل، أحدث مثال على نمط مقلق من التهديدات والترويع والاضطهاد الذي يتعرض له زعماء المعارضة والأحزاب السياسية" مشيرا إلى أن هذه الأعمال من شأنها أن تقوض الديمقراطية التعددية وسيادة القانون".

وأضاف -في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية- يتعين أن يكون جميع المواطنين الكمبوديين قادرين على ممارسة حقوقهم الإنسانية والتعبير عن آرائهم بحرية، والتجمع السلمي واختيار قادتهم. وندعو السلطات الكمبودية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين احتجزوا ظلما، بمن فيهم تيري سينج، وحماية حريات التعبير وإنشاء الجمعيات والتجمع السلمي بما يتفق مع دستور كمبوديا والتزاماتها والتزاماتها الدولية.

ومضى قائلا "تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الكمبودي وهي تظل مستمرة في دعم تطلعاته نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

انخفاض الذهب مع صعود الدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع| اعرف السبب

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022

| أسعار الذهب اليوم الخميس 16-6-2022

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس 16-6-2022

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

سبب رفض حسين الشحات الاحتفال بهدفه أمام إيسترن كومباني

ترشيحاتنا

الحبس والغرامة في انتظار ممرض تحرش بسيدة داخل عيادات العلاج الطبيعي

البيض يرتفع 4 جنيهات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 16 يونيو 2022

الإعدام شنقا وإحالة أوراق 9 متهمين للمفتى في 4 قضايا قتل واغتصاب بالقليوبية.. فيديو وصور

آبل تحذر.. خطأ قاتل يتسبب في تلف بطارية هواتف آيفون

كل شيء ممكن.. أول تعليق من باتريس بوميل بشأن تدريب منتخب مصر|خاص

الحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف..عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

علاج ألم العين واحمرارها في المنزل.. بالزيوت والأعشاب

أساطير مناطق أمريكية مرعبة شكلت بداية سينما هوليوود.. تعرف عليها

في عيد ميلاده.. محمد صلاح ينفق 6% من ثروته على الخير

فيديو

بعد ادعاءات سيدة المنوفية .. التضامن ترد على الفيديو المتداول "فيديوجراف"

حزن في العائلة.. وفاة جد محمد صلاح .. فيديو جراف

مد أوروبا بالغاز المصري.. توقيع مذكرة تعاون بين القاهرة والاتحاد الأوروبي |فيديوجراف

إنتاج الهيدروجين ودعم مواجهة أزمة الغذاء.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ