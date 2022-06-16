شوبير: الإعلان عن اسم مدرب الأهلي الجديد لن يتأخر

كشف الإعلامي أحمد شوبير موعد إعلان اسم المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، وذلك بعد رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بالتراضي يوم الإثنين الماضي.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية: "الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد لن يتأخر، وقد يكون بعد لقاء القمة أمام الزمالك".

وأضاف: "أرى أهمية عدم إعلان اسم المدير الفني الآن، وتأجيل هذه الخطوة لما بعد لقاء القمة، حتى يضع قمصان كل تركيزه في اللقاء".

واختتم: "الأهلي يفاضل بين مدربين اثنين لقيادة الفريق الأحمر في الفترة القادمة، وذلك بعد دراسة جميع السير الذاتية التي تم عرضها".