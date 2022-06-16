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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف..عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة

عقوبة الغش
عقوبة الغش

كشف الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، قائلا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2020 أصدر قانونا أو قرارا متعلقا بالغش، حيث إنه فى حالة غش الطالب فإنه يحرم من المادة وبقية الامتحانات والدور الذي يليه والسنة التي تليه.

وأضاف “الشرقاوي”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه إذا صور الطالب الامتحان وأذاعه ونشره وطبعه فإنه يواجه عقوبة السجن من عامين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه.

وأكد أن الوضع خطر جدا على الطالب، كما أنه يقضي على مستقبله بالفعل سواء قام بالغش أو قام بغش شخص آخر أو قام بالتسريب الإلكتروني، كما أن الوزارة الآن أصبحت تكشفهم من خلال الآي تي والتكنولوجيا الحديثة بالاسم ورقم الجلوس داخل اللجنة.

وأشار إلى أن الطالب يتم تحويله للنيابة من أجل معرفة إجراءات الحبس والغرامة، معقبا: “بقول للطالب خلي بالك علشان متحطش نفسك فى مأزق ليك ولأهلك”، ناصحا بإطلاع الطلاب على مجموعة من المنصات التي أنشأتها الوزارة لمعرفة فكرة الاختبار الذي يقيس الفهم والتذكر والتفكير، منها منصة “حصص مصر” و"مدرستنا 3" وغيرها.

عقوبة الغش محمد الشرقاوى عقوبة السجن

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الحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف..عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة

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