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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بمقدار 170 جنيهًا للطن.. تراجع أسعار الذرة المستوردة بجميع أنواعها

الذرة
الذرة

تراجعت أسعار الذرة الصفراء المستوردة بالسوق المحلية بأنواعها المختلفة “ الأرجنتيني، والبرازيلي، والروماني، والأوكراني” .

وأكد عبور فرج نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية أن هناك انخفاضاً فى أسعار الذرة المستوردة بجميع أنواعها، بمقدار يتراوح بين 70 و170 جنيهًا بالطن.

وأضاف فى تصريحات خاصة  لــ “صدى البلد” أن سعر الذرة البرازيلي  تراجع  بنحو 170 جنيهًا، لتسجل 8080 جنيها للطن  مقارنةً بسعره أمس، 8250 جنيها، كما تراجع سعر طن الذرة الأرجنتيني بنحو 170 جنيهًا، ليبلغ سعر الطن 8080 جنيهًا.

ولفت إلى أنه انخفض سعر طن الذرة الروماني بنحو 100 جنيه، ليسجل 8050 جنيهًا، كما سجّل سعر طن الذرة الأوكراني، تراجعًا بنحو 70 جنيهًا، لتسجل القيمة الشرائية للطن 8030 جنيهًا، بدلاً من 8100 جنيه.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار العقود الآجلة للذرة ارتفاعًا في افتتاح جلسة تداول الخميس ببورصة شيكاغو للتجارة.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذرة في افتتاح جلسة تداول اليوم 16 يونيو 2022، في بورصة شيكاغو التجارية، إذ زاد عقد يوليو لتداول الذرة ليصل إلى 776.25 سنت لكل بوشل، بمقدار صعود 2.25 سنت، أي بنسبة 0.29%، عن الجلسة السابقة.

كما صعد عقد سبتمبر لتداول الذرة ليسجل 729.75 سنت لكل بوشل، بمقدار زيادة 0.75 سنت

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