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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة سوهاج وهيئة الأميديست تبحثان إنشاء مركز لذوي الاحتياجات الخاصة

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

استقبل الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، بمكتبه صباح اليوم، الخميس، وفدا من هيئة "أميديست" المتخصصة في تحسين فرص التعليم والتدريب، لبحث إنشاء مركز لذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة، بحضور الدكتور عبد الناصر ياسين، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، ووفد من هيئة "أميديست".

ضم الوفد كلاً من "كوينسي ديرمودي"، مدير برنامج منح الجامعات الحكومية، والدكتورة دينا محسن، نائب مدير برنامج منح الجامعات الحكومية، والدكتور طارق زكي، منسق الزيارة.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، إنه خلال الاجتماع تم بحث أوجه التعاون لإنشاء مركز لذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعة، لرفع مهاراتهم ودمجهم في المجتمع من خلال العديد من الفعاليات وبرامج التدريب الذي سيقوم بتوفيرها المركز على مدار عامين من بداية توقيع الاتفاقية، لافتاً إلى أن الجامعة ستقوم بتزويد المركز بالهيئة الأكاديمية والإدارية، وكذلك المقر الإداري للمركز، وهو مجهز وفق الإمكانات الخاصة بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة " كود الإتاحة"، متمنياً الإسراع في تنفيذ المشروع لتعظيم الاستفادة من كل المميزات التي سيحققها للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الناصر ياسين، أن المركز يعتبر إضافة كبيرة للجامعة وخطوة مهمة نحو دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم من الأسوياء. 

وأوضح أن الجامعة كانت سباقة في فتح برنامج أكاديمي لطلاب كلية الآداب بنظام الساعات المعتمدة لتخريج طلاب مؤهلين للتعامل مع تلك الفئة باستخدام لغة الإشارة.

ونوه إلى أن قطاع شئون الطلاب مستعد لتقديم جميع أوجه الدعم لهؤلاء الطلاب كرسالة واجبة التحقيق تجاه أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

فيما قالت كوينسي ديرمودي، إن منظمة "أميديست" ستكون مسئولة عن تمويل الإحتياجات الأساسية للمركز من أجهزة ومستلزمات تعليمية، بالإضافة إلى تنسيق زيارات إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 10 أيام، لتعزيز المهارات الإدارية والعلمية لموظفى المركز من الأكاديميين والإداريين والطلاب.

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وقالت الدكتورة دينا محسن، إن الهدف من إنشاء المركز حصول الطلاب من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة على كامل حقوقهم والتعرف على جميع الأنشطة والفعاليات التي تتم بالجامعة وتقديم التيسيرات اللازمة لهم خلال أداء الامتحانات وغيرها، وكذلك إصدار دليل يوزع على الطلاب للتعرف على الخدمات التي يقدمها المركز داخل الجامعة وخارجها، لافتة إلى أن جميع الإجراءات المستقبلية تتم وفق خطط عمل وبرامج وتتضمن أنشطة متنوعة تستهدف الدمج وتطوير القدرات بشكل مستدام.

وفى نهاية اللقاء، أجرى أعضاء هيئة "أميديست" جولة تفقدية للتعرف على المقر الجديد للجامعة والمباني والإنشاءات المعدة حديثاً والمتوافقة مع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن هيئة "أميديست" هي منظمة غير ربحية تهدف إلي تحسين فرص التعليم والتدريب في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعمل على تقوية العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وشعوب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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