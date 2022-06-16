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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من ألبوم الذكريات.. نادية الجندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

صدى البلد

شاركت الفنانة نادية الجندي، صورة من ألبوم ذكرياتها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشاركت الفنانة نادية الجندي، جمهورها صور نادرة لها، عبر حسابها علي "إنستجرام"، وانهالت عليها تعليقات الجمهور التي تشيد بجمالها.

يذكر أن حلت نادية الجندى ضيفة على برنامج "مراحل" مع الإعلامي علي العلياني، وتحدثت عن عدة أمور حول حياتها الفنية والعائلية ،ونرصد فى السطور التالية أبرز تصريحات نادية الجندى.

عماد حمدي عطل مسيرتي الفنية

وقالت نادية الجندي، إنها لم تستفد فنياً من زواجها من الفنان الراحل عماد حمدي بل تسبب زواجهما في تعطيل مسيرتها الفنية. 

وأوضحت نادية الجندى:"إنه كان يرفض عملها في الفن ولا يحب ظهورها وهي كانت في بداية مسيرتها ولديها رغبة قوية في العمل بالفن والانطلاق في مسيرتها.

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