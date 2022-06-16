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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| لحظة مطاردة السلطات الإيرانية لناقلة تحمل وقوداً مهرباً واعتقال طاقمها

لحظة مطاردة السلطات
لحظة مطاردة السلطات الإيرانية لناقلة تحمل وقود مهرب واعتقا

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الخميس، بأن السلطات احتجزت سفينة تنقل 90 ألف لتر من الوقود المهرب في المياه المحيطة بجزيرة كيش في الخليج.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"،  فإن ربان السفينة وخمسة آخرين من أفراد الطاقم صدرت ضدهم أوامر اعتقال جنائية وألقي القبض عليهم.

 

 

وفي وقت سابق، قالت منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، إن اليونان أفرجت عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة وأعادت حمولتها.

وكانت اليونان قد احتجزت هذه الناقلة في سواحلها بالتنسيق مع واشنطن بعد أن لجأت الناقلة إلى سواحل اليونان لحفظ أمن طاقمها وسلامة الناقلة.

وفي وقت سابق، ألغت محكمة يونانية، حكما قضائيا سمح للولايات المتحدة بمصادرة جزء من شحنة نفط إيراني من ناقلة ترفع علم إيران قبالة سواحل اليونان، بحسب ما نقلت وكالة ”رويترز“ عن ثلاثة مصادر مطلعة.

وأثار الحادث رد فعل غاضبا من طهران إذ احتجزت قواتها الشهر الماضي ناقلتين يونانيتين في الخليج بعد أن أنذرت إيران بأنها ستتخذ ”إجراءات عقابية“ ضد أثينا.

وقال مصدر قانوني، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن إيران طعنت أيضا على قرار المحكمة الأصلي.

وأضاف المصدر: ”قبلت المحكمة دعوى نقض الحكم. سيكون من الصعب إلغاء (حكم محكمة الاستئناف)“.

وبدأت القضية عندما احتجزت السلطات اليونانية في أبريل الماضي، السفينة ”لانا“، المعروفة سابقا باسم ”بيجاس“، التي ترفع العلم الإيراني وعلى متنها طاقم روسي من 19 فردا بالقرب من ساحل جزيرة إيفيا بجنوب البلاد بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وسرعان ما تم الإفراج عن السفينة بسبب تعقيدات تتعلق بملكيتها. وصادرت الولايات المتحدة في مايو، جزءا من شحنة النفط الإيراني المحتجزة على متنها ونقلتها إلى سفينة أخرى، عقب الحكم الأولي للقضاء اليوناني.

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