برلمانية تطالب الحكومة بسرعة التحرك لمواجهة مرض التهاب الجلد العقدى والحمى القلاعية

تقدمت الدكتورة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والسيد مرزوق القصير وزير الزراعة بإحاطة حالة الذعر التى انتشرت بين المزارعين ومربي المواشي في محافظة المنيا ومناطق أخرى متفرقة من إنتشار مرض التهاب الجلد العقدي والحمي القلاعية بين الماشية وتسبب المرض نفوق آلاف الماشية



وطالبت " الجزار " من الحكومة إنقاذ الفلاحين من مربى المواشى وإنقاذ ماشيتهم قبل فوات الأوان وقبل إنتشار المرض بين المحافظات مما يهدد الثروة الحيوانية فى مصر.

وأكدت أن مربى المواشى فى محافظة المنيا طالبوا بالتدخل السريع من الجهات المختصة سواء وزارة الزراعة والطب البيطري لتكثيف الحملات و القوافل البيطرية لكل قرية بالتحصين ومتابعة الحالات المصابة والتوعية وصرف مايلزم من علاج علي نفقة الدولة فى كل المحافظات خاصة محافظة المنيا التى إنتشر بها المرض ووضع رقم ساخن فى الوزارة مع الوحدات البيطرية بكل قرى مصرلمتابعة البلاغات والإستغاثات الجديدة لمتابعة مدى وخطورة وإنتشار المرض ووضع الوزارة خطة حماية للمواشى من المرض وطريقة مكافحة المرض والتصدى له قبل إنتشاره.



كما يطالب مربى المواشى أن يكون أسعار كشف الطبيب البيطرى والعلاجات بأسعار مقبولة.



وقالت النائبة سميرة الجزار إن انخفاض أعداد المواشي سيسبب في تقليل السلالات والرؤس والتي سوف تؤدي إلي أزمة مستقبلية في إنتاج الألبان ومشتقاتها واللحوم ولذلك تقدمت بطلب الإحاطة وعلى سبيل الإستعجال مناشدة رئيس مجلس النواب احتلته للجنة الزراعة بمجلس النواب لمناقشته فى أقرب وقت.