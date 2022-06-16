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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية : 30 مليون جنيه استثمارات الطب البيطري وتطوير5 مجازر

مشروعات الطب البيطري
مشروعات الطب البيطري

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية  أن جملة الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاع الطب البيطري بالمحافظة بلغ (30) مليون جنيه في الفترة من 2014 حتى 2022 .

 وقامت المحافظة وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بإنشاء وتطوير عدد من المجازر وتم إحلال وتجديد عدد (2)  مجزر بشبين الكوم وجنزور  بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ، وتطوير عدد (3) مجازر بقرى مليج وهورين والبتانون وذلك ضمن خطة مديرية الطب البيطري بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.


كما حرصت المحافظة على إنشاء وتطوير الوحدات البيطرية ضمت ، تطوير (4) وحدات بقرى بشتامى وسلامون قبلى بمركز الشهداء ، وقرية الدبايبة ببركة السبع ، وميت مسعود بمركز شبين الكوم .

 

وأشار اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أنه تم إنشاء (1) صومعة بمدينة منوف على مساحة (16) ألف م2 بسعة تخزينية (60) ألف طن ، وإنشاء (1) صومعة حقلية بقويسنا على مساحة  (9) ألاف م2 وبسعة تخزينية  (5) آلاف طن قمح . وذلك خلال الفترة من 2014 حتى 2022.


وأضاف بأن المحافظة قامت بإنشاء عدد (7) هناجر بسعة تخزينية قدرها (13120) طن قمح وذلك بقرى ( مليج وقشطوخ وطنوب وميت الكرام وأم خنان وكفر الحما وزاوية الناعورة) ، بالإضافة  إلى إنشاء وتجهيز مقر جديد لمديرية التموين وتطوير إدارة تموين قويسنا وتطوير المقر الفرعي لإدارة تموين منوف وكذا تطوير مكتب تموين حي غرب  لضمان تأدية الخدمات بشكل أفضل للمواطنين.

 

 وأوضح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية  بأن  من أهم  مشروعات القطاع الزراعي بمحافظة المنوفية  تمثلت في : ( مشروعات خدمية وإنتاجية )   ومنها محطات فرز وتعبئة لعدد (11) محطة ، تسليم عدد (217 ألف و 43 ) كارت للفلاحين وجاري الانتهاء من  تسليم عدد ( 24 ألف و 248 ) كارت ذكي الفلاح وذلك منذ إطلاق منظومة كارت الفلاح بالمحافظة في أكتوبر 2020 ، وكذا مشروع إنتاج علف الدواجن بطاقة إنتاجية 8 طن / ساعة ، وذلك  تماشياً مع خطة الدولة المصرية لتطبيق التحول الرقمي بالقطاع الزراعي والتوجه نحو إقامة مشروعات زراعية حديثة . 


( وفي قطاع الإنتاج الحيواني والداجني) بلغت الطاقة الإنتاجية للألبان (534 ألف و 887 ) طن ألبان  من خلال ( 256 ألف و 676 ) رأس ماشية ، كما تم تسمين ( 67 ألف و 968 ) رأس ماشية لإنتاج (27 ألف و 638 ) طن لحوم ، وكذا (35 ألف و 53 ) رأس أغنام ، ( 10 ألف و 805 ) رأس ماعز ، (1282) رأس إبل ، عدد (2413) مزرعة دواجن بطاقة استيعابية 14 مليون طائر تقريباً وبطاقة إنتاجية (554) مليون بيضة و(19) طن لحوم تقريباً. 
 

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