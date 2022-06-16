707 ألف طالب يستعدون لبدء امتحانات الثانوية العامة 20 يونيو .. تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية 3 مرات في اللجان..منع دخول وسائل الغش..وتعليمات للمراقبين بضبط النفس

التعليم :

المواد غير المضافة للمجموع ليس لها كتيب مفاهيم

فى حال حدوث تلف بورقة الإجابة يسمح للطالب باستبدالها بورقة أخرى جديدة

يستعد الان 707 ألف و992 طالب/طالبة يدرسون بالشعبتين العلمية والأدبية بالثانوية العامة لبدء امتحانات الثانوية العامة 2022 رسميا من يوم 20 يونيو 2022 .

وقد خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لآداء امتحانات الثانوية العامة 2022 ، 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد آخر الاستعدادات والتعليمات الصادرة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2022 :

سيتم التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة غش إلكترونية "موبايل- سماعات".

كتيب مفاهيم امتحانات الثانوية العامة 2022 سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات

سيتم التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا

ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.

كتيب مفاهيم امتحانات الثانوية العامة 2022 سيتم استخدامه للسنوات المقبلة

على مراقبي امتحانات الثانوية العامة 2022 ضرورة ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية خلال سير الامتحانات

سيتم توفير الهدوء داخل اللجان حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.

المواد غير المضافة للمجموع ليس لها كتيب مفاهيم

التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على ورقة الإجابة (البابل شيت) والاكتفاء بتظيل الاجابة الصحيحة

لابد من التأكد من أن الطالب قام بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) وكراسة الأسئلة بالقلم الجاف

لابد من التأكد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة

لابد من توقيع الملاحظين بصحة البيانات.

يلتزم الطالب بتسليم كراسة الأسئلة وورقة الإجابة (البابل شيت) سليمة وفق التعليمات

فى حال حدوث تلف بورقة الإجابة يسمح للطالب باستبدالها بورقة أخرى جديدة

سيتم استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب في اللجان 3 مرات

وضع بنوك اسئلة امتحانات الثانوية العامة تم في المركز القومي للامتحانات

معلومات مهمة عن امتحانات الثانوية العامة 2022

امتحانات الثانوية العامة لن تعقد في المنزل ولكن ستعقد في لجان مراقبة بالمدارس

امتحانات الثانوية العامة 2022 سوف تعقد بنظام أوبن بوك.

أعدت وزارة التعليم مجلدات مفاهيم ليستعين بها الطلاب أثناء سير الامتحان

الوزارة أتاحت مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة رقميا على موقعها

سوف تطبع الوزارة مجلدات المفاهيم وتوزعها مجانا في لجان امتحانات الثانوية العامة على الطلاب كل وفقا تخصصه.

امتحان الجيولوجيا سينعقد لطلاب الثانوية العامة 2022 باللغتين الانجليزية والعربية

الوزارة أعدت لطلاب الثانوية العامة ملازم اضافية للغات (الاسبانية - الالمانية - الايطالية - الصينية) .

الوزارة لن توفر نماذج امتحانية استرشادية لطلاب الثانوية العامة

امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستعقد في نفس لجان امتحانات المواد الأساسية

أتحنا أرقام الجلوس على موقع الوزارة وجار توزيعها على الطلاب بالمدارس

تعقد امتحانات الثانوية العامة ورقياً بنظام "البابل شيت"بأسئلة اختيار من متعدد

لن تشمل امتحانات الثانوية العامة أي اسئلة مقالية

لا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسي أو التابلت داخل لجان امتحانات الثانوية العامة

على الطالب كتابة رقم جلوسه من اليسار إلى اليمين ويترك المربع الأيمن فارغا

تبقى مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة 2022 في لجان الامتحان بعد نهاية كل امتحان

يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 إلكترونيا

كراسة امتحانات الثانوية العامة الورقية تحتوي من ٢ الى ٣ ورقات بيضاء يمكن استخدامهم كمسودات

مسئولون من الصحة سيتواجدون في لجان الثانوية العامة لمتابعة اجراءات مكافحة كورونا

اعتذارات المعلمين عن امتحانات الثانوية العامة

مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في تلقي اعتذارات المعلمين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022 من يوم الثلاثاء 14 يونيو وحتى 16 يونيو 2022.

وتتمثل حالات قبول اعتذارات المعلمين عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022 فيما يلي:

الحالات المرضية مع تسليم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية.

وجود طفل رضيع حتى عامين ، مع تقديم صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل.

وفاة الزوج ، ويشترط تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة بطاقة الزوجة.

عمل الزوج بمنطقة نائية، ويشترط تقديم خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية أنه ما زال على قوة العمل حتى تاريخه وصورة بطاقة الزوجة.

سفر الزوج للخارج ، ويشترط تقديم صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة.

رعاية الأبناء المعاقين ذهنياً والأزواج أصحاب الأمراض السرطانية ، ويشترط تقديم تقرير طبي معتمد.

ندب الزوج والزوجة لأعمال الامتحانات (يقبل اعتذار أحدهما) ويتقدم المعتذر بخطاب الندب وصورة من خطاب ندب الطرف الآخر مع صورة تحقيق الشخصية للزوجة (الرقم القومي) إقرار من أحدهما يتعهد بتنفيذ الندب الصادر له.

ضوابط تأجيل امتحانات الثانوية العامة من الدور الأول لـ الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن إتاحة إمكانية تأجيل امتحانات الثانوية العامة من الدور الأول لـ الدور الثاني بالدرجة الفعلية الكاملة ، في حالة حدوث عذر مرضي للطالب يمنعه من أداء الامتحان في الدور الأول وفقا للضوابط التالية :

العرض على اللجنة الطبية العامة بالمديرية فور حدوث العذر المرضي والتي تقوم بعرضه على الادارة المركزية للجان الطبية التابعة للمديرية.

التقدم بالمستندات التي تثبت الحالة للادارة التعليمية التابع لها الطالب والتي تقوم بعرضها على ادارة شئون الطلبة بالادارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة (ولا تقبل طلبات بالوزارة من أولياء الامور)على أن يكون تقديم المستندات الى الوزارة في موعد أقصاه اسبوع من تاريخ الغياب.

المستندات المطلوبة لـ تأجيل امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني

خطاب من الادارة التعليمية التابع لها الطالب موجه للادارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة.

موافقة الادارة المركزية للجان الطبية على تأجيل الامتحان للدور الثاني لظروفه المرضية.

صورة من رقم الجلوس

بيان غياب الطالب من رئيس اللجنة او لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب موضح به المادة واليوم ومختوم بختم رئيس اللجنة.

كما يسمح بتأجيل الامتحان للدور الثاني في حالة حدوث عذر مرضي مفاجئ للطالب اثناء تأدية الامتحان مما يحول دون استمراره في اداء هذ الامتحان ، وفي هذه الحالة يجب على رئيس اللجنة وطبيب الجنة او الزائرة الصحية نقل الطالب بسيارة اسعاف الى اقرب مستشفى حكومي لتقرير حالة الطالب المرضية ، وعلى ولي الامر تقديم المستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتي تقوم برفعها للادارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة وتشمل :

تقرير من طبيب ورئيس اللجنة بحالة الطالب المرضية.

افادة معتمدة من لجنة النظام والمراقبة (محضر اثبات حالة + صورة استمارة 6 د معتمدة من لجنة النظام والمراقبة ) يثبت فيه ما حدث للطالب اثناء تأدية الامتحان.

وتم التشديد على الادارات اللتعليمية بأن آخر موعد لتلقي المستندات اقصاه اسبوعان من تاريخ اعلان نتيجة الثانوية العامة "الدور الاول".

وشددت وزارة التربية والتعليم كذلك على المديريات بضرورة موافاتها بكشف اسماء الطلاب الذين تقدموا لـ تأجيل امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني موضحا به المادة المراد اداء الامتحان فيها بالدور الثاني بالدرجات الفعلية وسبب التأجيل وذلك لتسهيل مهام العمل مع لجان النظام والمراقبة التابعة لكل طالب، حتى يتسنى للوزارة اتخاذ اللازم حيال الطالب في تأجيل الامتحان للدور الثاني بالدرجة الفعلية.

طريقة كتابة ارقام الجلوس في البابل شيت

حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار بشأن طريقة كتابة أرقام جلوس الثانوية العامة على البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2022.

وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في امتحانات الثانوية العامة 2022 ، الجزء العلوي من البابل شيت لا يتم التعامل معه بالماسح الضوئي من الأساس، ويقوم خبراء المركز بتدقيق ما يكتب عليه ومراجعته.. وبالتالي الموضوع بسيط للغاية.

وأضاف وزير التربية والتعليم، سواء كتب الطالب رقم الجلوس بالارقام ١، ٢، ٣ او 1, 2, 3، تكون الكتابة من اليسار إلى اليمين ويترك المربع الايمن فارغا وينتهي الأمر.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

الاثنين 20 يونيو 2022 : التربية الدينية من 9 لـ 10:30 + التربية الوطنية من 11 لـ 12:30 ظهرا

الثلاثاء 21 يونيو 2022 : الاقتصاد من 9 لـ 10:30 صباحا + الاحصاء من 11 لـ 12:30 ظهرا

الاحد 26 يونيو 2022 : اللغة العربية من 9 لـ 12 ظهرا

الثلاثاء 28 يونيو 2022 : اللغة الأجنبية الثانية من 9 لـ 11 صباحا

الاحد 3 يوليو 2022 : الكيمياء لعلمي و الجعرافيا لادبي من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

الثلاثاء 5 يوليو 2022 : الديناميكا من 9 صباحا لـ 11 صباحا

الخميس 7 يوليو 2022 : اللغة الأجنبية الاولى من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

تتوقف امتحانات الثانوية العامة في إجازة عيد الاضحى من 9 يوليو 2022 حتى 12 يوليو 2022

الخميس 14 يوليو 2022 : الفيزياء لعلمي و التاريخ لادبي من 9 صباحا لـ12 ظهرا

الاحد 17 يوليو 2022 : الجيولوجيا لعلمي علوم من 9 لـ 12 ظهرا + التفاضل والتكامل لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + علم النفس لادبي من 9 ـ 12 ظهرا

الثلاثاء 19 يوليو 2022 : الجبر والهندسة الفراغية من 9 لـ 11 صباحا

الخميس 21 يوليو 2022 : الاحياء لعلمي من 9 ـ 12 ظهرا + الاستاتيكا لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + الفلسفة لادبي من 9 لـ 12 ظهرا