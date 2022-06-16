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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

عمليات الخطف
عمليات الخطف

تسببت الفنانة بدرية طلبة في حالة من الجدل والتراشق بالالفاظ عبر مواقع السوشيال ميديا، بعدما أعلنت عن نجاة ابنة شقيقها من محاولة خطف، من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“، وسط اتهامات لها بالفبركة، إلا أن القضية وهي خطف الفتيات عن طريق التخدير في وسائل مواصلات عامة أثارت حالة أكبر من الجدل .

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وواتس آب، تداولت مقطع صوتي بشأن وجود عمليات خطف للفتيات وتخديرهن من خلال دبوس به مادة مخدرة، حيث يتم تغييب الضحية عن الوعي ونقلها لمكان مجهول.

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بعد تعرضها للهجوم.. القصة الكاملة لمحاولة اختطاف ابنة شقيق بدرية طلبة

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بعد انتقادها.. تعليق جديد لـ بدرية طلبة على محاولة اختطاف ابنة شقيقتها

بدرية طلبة تحذر الفتيات بقصة ملفقة

نشرت الفنانة بدرية طلبة، صورة لذراع ابنة شقيقها بعد إصابتها من محاولة لتخديرها واختطافها، وحذرت متابعيها، وكتبت: “والله ما كنت بصدق، ومكانش ييجي علي بالي أبدا أن دي حقيقة، لكن حصلت لحد مني”.

وأضافت: “اللي اتشكت دي بنت أخويا، وربنا ستر ورجعت بيتها بالسلامة، أمانه خدوا بالكم من بناتكم لأن واضح أن البنات الكبار هم السن المستهدف”، متابعة: “شيروا علي قد ما تقدروا علشان نوعي الناس، ده مش بوست منقول، دى صفحتى أنا بدرية طلبة ودى بنت أخويا”، ولم تكشف بدرية عن موقف أسرتها من إبلاغ الشرطة عن الواقعة أو تفاصيل وكيفية حدوثها”.

هجوم وتكذيب لـ بدرية طلبة

أثار منشور الفنانة بدرية طلبة العديد من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمها البعض بالتلفيق والكذب بزعم تعرض  ابنة احيها للتخدير.

ونشرت بعض الحسابات نفس الصورة، مؤكدين انها موجوة على فيس بوك منذ 4 أيام، وأنها منسوبة لأخرين، ورغم تحذيرها إلا أنه لم يكن في صالحها الادعاء بأن ابنة اخيها تعرضت لنفس الأمر لجذب الاهتمام. 

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طبيب: استحالة فقدان الإنسان لوعيه بشكة

قال الدكتور جمال شعبان، أستاذ كهرباء القلب وعميد معهد القلب سابقا، تعليقا على الشائعات التى ترددت مؤخرا بوجود حوادث خطف الفتيات وتخديرهن بشكة دبوس: "استحالة شكة دبوس تعمل تخدير كلي"، موضحا ان التخدير يحتاج الى حقن في الوريد بجرعات معينة ليست قليلة، مؤكدا أن الأمر ليس بالبساطة ولا السهولة التي يعتقدها الناس.

وتساءل شعبان، علي صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك: "ما هي المادة السحرية التى تفقد الشخص وعيه بشكة تحت الجلد"، موضحا أنه في غرفة العمليات أطباء التخدير يقومون بالحقن مباشرة في الدم بجرعات غير قليلة، وفي أحيان كثيرة يستعصي فقدان الشخص للوعي، مضيفا: "إنهم يدعون إلي طب جديد".

فحص مقطع صوتي لاختطاف الفتيات

من جانبها، تفحص الأجهزة الأمنية؛ مقطعا صوتيا تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وواتس آب، بشأن وجود عمليات خطف للفتيات وتخديرهن من خلال دبوس به مادة مخدرة، وتقوم الأجهزة الأمنية بفحصه للوقوف على ملابساته.

وفحصت الأجهزة الأمنية على مدار الأيام الماضية، الادعاءات المتداولة حول خطف الفتيات للوقوف على مدى صحة تلك، وما إذا كانت هناك بلاغات في أي من المحافظات بشأن وقائع خطف مماثلة لتلك التي يتم ترديدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة، قد تلقت بلاغ من أجهزة الرصد بمكتب النائب العام، بزعم أحد الأشخاص، بتعرض ابنته لمحاولة اختطاف أثناء استقلالها سيارة «ميكروباص» بمنطقة فيصل بالجيزة، من قِبل إحدى السيدات كانت تجلس بالمقعد الخلفى لها، عقب قيامها بوخذها بـ«إبرة» تحوى مادة مخدرة، ورغم التأكد من عدم صحة البلاغ، وان الأب اختلط عليه الأمر بعد أن أبلغته طليقته بالأمر، إلا أن الأمر يحتاج الى التدقيق والتحري.

الداخلية: لا صحة للبلاغات

من جانبه أفاد مصدر أمني، عدم صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اختطاف الفتيات بالمحافظات وخزًا بالإبر المخدرة، محذرة بعدم الانسياق وراء الشائعات لأنها تكدر السلم والأمن الإجتماعي.

وأوضح، أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي تلجأ إلى حيل جديدة لجذب الاهتمام ومواكبة "التريند"، مستغلين التحذيرات المنتشرة مؤخرا على جروبات الفيس بوك، من استغلال البعض لوجود فتيات بمفردهن ومحاولة تخديرهن بـ "إبرة" تحوي مادة مخدرة، وتعرضهن للاختطاف.

يدعون الى طب جديد خطف الفتيات دبوس مخدر تحذر الفتيات أجهزة الأمن بالجيزة الداخلية

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انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

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