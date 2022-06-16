نظام مناعة أقوى.. فوائد الخوخ الصيفي

يعد الخوخ الصيفي أحد أفضل اختراعات الطبيعة، فهو مليء بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

يحتوي الخوخ على الكثير من الفوائد الصحية المحتملة ، بما في ذلك تحسين الهضم ، وقلب صحي ، ونظام مناعة قوي ، وتحسين أعراض الحساسية.

فوائد الخوخ

1- نظام مناعة أقوى

يحتوي الجلد ولحم الخوخ على مضادات الأكسدة المفيدة لك ، بما في ذلك فيتامين سي والبوليفينول والكاروتينات، مضادات الأكسدة هي مركبات في النباتات تقاوم تلف الخلايا ، ويمكن أن تساعد الأنظمة الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة في حماية جسمك من الشيخوخة والأمراض ، بما في ذلك السرطان.

في الواقع ، وجد العلماء أن النساء بعد سن اليأس اللائي تناولن وجبتين على الأقل من الخوخ في الأسبوع كان لديهن معدلات أقل من أنواع معينة من سرطان الثدي.

وجدت بعض الأبحاث أيضًا أن المستخلصات من نبت الخوخ قد تقلل من استجابة الجسم للحساسية.

2- عيون صحية

الخوخ مصدر معتدل للبيتا كاروتين ، وهي صبغة برتقالية حمراء توجد في الفاكهة، يحول الجسم بيتا كاروتين إلى فيتامين أ ، وهو فيتامين أساسي مهم للرؤية الصحية .