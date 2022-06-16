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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل تجوز إمامة الصبي لأمه في الصلاة؟ علي جمعة يجيب

صدى البلد

هل تجوز إمامة الصبي لأمه في الصلاة؟ قال الدكتور علي جمعة، إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى عدم صحة إمامة المميز للبالغ في صلاة الفرض، وصحتها في صلاة النفل؛ لأن الفرض في حق الصبي نافلة، أما الشافعية فيرون صحة إمامة المميز للبالغ في الفرض والنفل على السواء؛ لما ورد في حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه: أنه كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو "ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ" رواه البخاري في "صحيحه"، وهو ما نميل إلى القول به.

وتابع: “عليه فلا حرج من أن يؤم الصبي ابن تسع سنين أمه في الصلاة؛ لأنه صار مميزًا”.

 

حكم إمامة الطفل لأمه 

 قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: “نعم يجوز لطفل عمره 11 سنة وممكن أقل أن يؤم أمه في الصلاة، طالما وصل لسن التمييز ويعقل معنى الصلاة ويعرف معنى الطهارة”.

وأضاف أمين الفتوى، خلال بث مباشر لدار الإفتاء، أنه كان هناك صحابي يؤم القوم وعمره تقريبا 7 سنوات.

وأكد أمين الفتوى أنه طالما أن هذا الطفل عقل وميز فيجوز له أن يصلي.

 

حكم أذان الطفل

أكد الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز للطفل المميز أن يؤذن للصلاة طالما يؤذن بشكل صحيح، لأنه ليس من شرائط الأذان للصلاة البلوغ عند جمهور الفقهاء.

وقال «ممدوح»، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز لصغير السن أن يؤذن للصلاة؟» إنه يجوز أن يكون المؤذن صبيًا، مميزًا، غير بالغ عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو الصواب، ودليله أن عبد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك، «كان يؤذن وهو غلام لم يحتلم، وكان ذلك دون إنكار من جده أنس بن مالك رضي الله عنه، ولا من غيره»، وذكر ابن قدامة -رحمه الله- كتابه (المغني): «وهذا مما يظهر ولا يخفى، ولم ينكر فيكون إجماعًا».

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