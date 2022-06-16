وصول رئيسي أركان المنطقتين الشرقية والغربية بليبيا للقاهرة لدعم أعمال اللجنة العسكرية

وصل رئيسا أركان المنطقتين الشرقية والغربية بليبيا، إلى القاهرة لدعم أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والتي تنعقد لليوم الثاني على التوالي.

وتستهدف اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 فى القاهرة البناء على ما تحقق فى اجتماعاتها السابقة والسحب المتزامن وغير المشروط للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وتبحث اللجنة جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية والحفاظ على تثبيت وقف إطلاق النار وسحب المرتزقة.

وتأتى الاجتماعات التى تستضيفها القاهرة فى وقت تحتضن اجتماعات المسار الدستوري الليبي.