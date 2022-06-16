رئيس مياه البحيرة يتفقد أعمال إنشاء رافع صرف صحي بمدينة دمنهور

تفقد المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، أعمال إنشاء رافع صرف صحي العزيز عثمان بمدينة دمنهور والذى يعد من اكبر روافع الصرف الصحي بمحافظة البحيرة.

و يستوعب حتي 100.000م3/يوم و يتكون من 5وحدات تصرف الواحده 870م3/ساعه، و يخدم أكثر من 65%من سكان مدينة دمنهور.

وصرح المهندس محمد نشأت، بأن المشروع منفذ ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والممول من الاتحاد الأوروبي والذي تتضمن رافع صرف صحي ابو الريش ورافع صرف صحي افلاقه بتكلفة 90مليون جنيها.

واطمئن، أثناء جولته، على الإجراءات الوقائية والاحترازية والتأمينية لجميع العاملين بالمشروع وطالب بمضاعفة الجهد ومواصلة العمل لنهو المشروع فى المدة الزمنية المحددة له.