حصول محطة مياه تل بني عمران بالمنيا علي شهادة TSM

أعلن المهندس رجب السعيد جبر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن حصول محطة مياه تل بني عمران المرشحة على شهادة "الإدارة الفنية المستدامة TSM" بعد اجتيازها التفتيش على جميع أقسام المحطة للتأكد من استيفائها جميع اشتراطات ومعايير الشهادة وتعليمات التشغيل والصيانة القياسية علاوة على ضبط الجودة والسلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية.

وأوضح أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشار إلى أن تأهيل محطات وروافع وشبكات مياه الشرب للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة يأتى فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتقديم أفضل خدمة للمواطن.

كما وجه رئيس مياه المنيا، الشكر لجميع العاملين بمنظومة TSM على الأداء المتميز مؤكدًا أهمية تأهيل باقي المحطات للحصول على الشهادة.