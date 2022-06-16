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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ربط روما مباشرة بالبحرين عبر رحلتين أسبوعيتين

طيران الخليج
طيران الخليج

أعلنت طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – عن تدشين خدماتها إلى العاصمة الإيطالية روما التي بدأت في الأول من يونيو الجاري بواقع رحلتين أسبوعيتين بين مطار البحرين الدولي ومطار فيوميتشينو ليوناردو دافنشي الدولي.

جاء ذلك خلال اجتماع بحضور كبار الشخصيات التي ضمت وكيل وزارة الخارجية الإيطالية مانيليو دي ستيفانو، سفير البحرين لدى إيطاليا د. ناصر البلوشي، وسفيرة إيطاليا لدى البحرين باولا أمادي، وسفير الكويت لدى إيطاليا الشيخ عزام مبارك صباح آل صباح، وسفير عمان لدى إيطاليا د. أحمد بن سالم بن محمد بوعمار. وفق صحيفة اخبار الخليج البحرينية.

وقال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد العلوي قائلاً "يسعدنا ربط روما مباشرة بالبحرين عبر رحلتين أسبوعيتين؛ فمن خلال إطلاقنا لخط روما نتوسع في خدماتنا الإيطالية التي تعززها إضافة ميلان أيضاً لشبكة وجهاتنا. أصبحنا الآن نربط الجزء الشمالي والجزء الجنوبي الأوسط من إيطاليا بمنطقة الشرق الأوسط بكل يسر وسهولة. التوسع في أوروبا هو جزء من إستراتيجيتنا، وإطلاق خط روما سيؤمن أفضل الوجهات لعملائنا عبر مركزنا الرئيسي في البحرين. سيتمكن مسافرينا من الاستمتاع باتصال ممتاز عبر روما، بينما يستمتعون بخدماتنا ذات الجودة العالية والضيافة التي توفرها أكثر شركات الطيران الملائمة للعائلات في المنطقة." كما شكر القبطان العلوي الحضور على دعمهم لتوسع طيران الخليج في إيطاليا، وتقديره لجهودهم في تدشين هذه الوجهة الجديدة".

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