غضب في بولندا بسبب ارتفاع أسعار الوقود وإغلاق محطات بنزين.. شاهد

عرضت فضائية "العربية" مقطع فيديو يرصد غضبا في بولندا بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

وأوضح الفيديو أن هناك سائقين في بولندا يفجرون غضبهم بإغلاق محطات البنزين بمركباتهم احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود في البلاد.

وأضاف الفيديو أن بعد تسجيلها أسعاراً قياسية هي الأعلى منذ 12 عاماً بمتوسط 1.73 دولار للتر الواحد.

وعقب دانيال أحد المتظاهرين قائلاً: "معاً، يجب أن نقول إن هذا الأمر يجب أن يتوقف، لأن الارتفاع تخطى الحدود .. والدولة تستنزف أموالنا بشكل كبير".

ونوه ماتيوز راماتوفسكي، سائق تاكسي، قائلاً: "حان الوقت للخروج لإظهار استيائنا .. ف عندما بدأنا في فعل شيء ما توقف سعر الوقود في المضخات عن الارتفاع يوم واحد سنت واحد .. وفي اليوم التالي سنت واحد أيضاً .. لكن أسعار الوقود الإجمالية توقفت عن الارتفاع لذلك يمكن القيام بذلك .. إنهم ينتظرون، إنهم يشددون علينا طالما أن البولنديين يستطيعون التحمل".

وتابع سائق التاكسي: "لكن البولنديين للأسف لم يعد بإمكانهم التحمل".

وأشار الفيديو إلى أن العالم يشهد ارتفاعاً حاداً بأسعار الوقود، نتجت عنه زيادة في أسعار المواصلات والواردات لارتفاع تكلفة النقل، كما أدى لارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.

وقال خبراء إن أهم أسباب هذا الارتفاع هو تعطيل صادرات النفط الروسية جراء الحرب في أوكرانيا.