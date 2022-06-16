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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الري: تبطين الترع ساعد على الاستفادة من المياه وتحسين جودة الأراضى الزراعية

تبطين ترع
تبطين ترع

قال المهندس سيد عبد الرحمن مفتش الرى ومدير أعمال التبطين بـ طوخ  ، إن تبطين الترع مشروع قومى وتنفذ الوزارة الآن ترعة  قرية كفر الجمال بمحافظة القليوبية بمساحة 7 كم بتكلفة 13 مليون جنيه وتم تأهيل الترعة بالرمل المثبت وتوصيل المياه لنهايات الترع .

وأوضح " عبد الرحمن " خلال تقرير أذاعته نشرة فضائية dmc  أن مشروع تبطين الترع بمحافظة القليوبية ساعد الفلاحين على الاستفادة من مساحات الترع والتى تخدم 5 قرى على مسافة 7كم بمشاريع الرى الحديثة ووفرت فرص عمل وقامت بتحسين الجسور على أطراف الترع .

وتابع أن مشروع تبطين الترع فى كافة المحافظات  عمل على الاستفادة بالمياه واستغلالها بالشكل الأمثل وتحسين جودة الأراضى الزراعية.

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