الري: تبطين الترع ساعد على الاستفادة من المياه وتحسين جودة الأراضى الزراعية

قال المهندس سيد عبد الرحمن مفتش الرى ومدير أعمال التبطين بـ طوخ ، إن تبطين الترع مشروع قومى وتنفذ الوزارة الآن ترعة قرية كفر الجمال بمحافظة القليوبية بمساحة 7 كم بتكلفة 13 مليون جنيه وتم تأهيل الترعة بالرمل المثبت وتوصيل المياه لنهايات الترع .

وأوضح " عبد الرحمن " خلال تقرير أذاعته نشرة فضائية dmc أن مشروع تبطين الترع بمحافظة القليوبية ساعد الفلاحين على الاستفادة من مساحات الترع والتى تخدم 5 قرى على مسافة 7كم بمشاريع الرى الحديثة ووفرت فرص عمل وقامت بتحسين الجسور على أطراف الترع .

وتابع أن مشروع تبطين الترع فى كافة المحافظات عمل على الاستفادة بالمياه واستغلالها بالشكل الأمثل وتحسين جودة الأراضى الزراعية.