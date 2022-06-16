وفد روسي يشارك في المؤتمر العالمي للشباب البرلمانيين بشرم الشيخ

شارك وفد رسمي من روسيا يومي 15 و 16 يونيو في المؤتمر العالمي للشباب البرلمانيين التابع الاتحاد البرلماني الدولي بشرم الشيخ.

ضم الوفد كلا من نائب رئيس لجنة مجلس الاتحاد بالجمعية الفيدرالية لروسيا حول السياسة الاجتماعية يوري أرخاروف وعضو لجنة مجلس الاتحاد للشؤون الدولية إلينا أفاناسييفا وعضو لجنة البيئة والموارد الطبيعية وحماية البيئة ماكسيم إيفانوف ورئيسة لجنة سياسة الشباب يوليا سارانوفا.

وناقش المؤتمر الذي عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية موضوع "البرلمانيون الشباب من أجل مكافحة تغير المناخ".

خلال المؤتمر عقدت جلسات مواضيعية بعنوان "حالة تغير المناخ وتأثيره وحقوق الإنسان" و "الإجراءات البرلمانية لمكافحة تغير المناخ" و "استخدام المجتمع المدني والمشاركة المدنية في البرلمان" و "دعم البلدان النامية في التخفيف من آثار تغير المناخ".

من جانبه أشار يوري أرخاروف في خطابه إلى أن روسيا مشارك في المعاهدات الدولية الرئيسية وعمليات التفاوض حول مجموعة كاملة من القضايا المدرجة على "جدول الأعمال الأخضر "، بما في ذلك قضايا تكييف الاقتصاد مع عواقب تغير المناخ.

بدورها ، تحدثت يوليا سارانوفا عن تدابير دعم الدولة في مجال تعزيز المشاريع والمبادرات البيئية بين جيل الشباب في روسيا.