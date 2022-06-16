عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفد روسي يشارك في المؤتمر العالمي للشباب البرلمانيين بشرم الشيخ

وفد روسي
وفد روسي

شارك وفد رسمي من روسيا يومي 15 و 16 يونيو في المؤتمر العالمي للشباب البرلمانيين التابع الاتحاد البرلماني الدولي بشرم الشيخ.

ضم الوفد كلا من نائب رئيس لجنة مجلس الاتحاد بالجمعية الفيدرالية لروسيا حول السياسة الاجتماعية يوري أرخاروف وعضو لجنة مجلس الاتحاد للشؤون الدولية إلينا أفاناسييفا وعضو لجنة البيئة والموارد الطبيعية وحماية البيئة ماكسيم إيفانوف ورئيسة لجنة سياسة الشباب يوليا سارانوفا.

وناقش المؤتمر الذي عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية موضوع "البرلمانيون الشباب من أجل مكافحة تغير المناخ".

خلال المؤتمر عقدت جلسات مواضيعية بعنوان "حالة تغير المناخ وتأثيره وحقوق الإنسان" و "الإجراءات البرلمانية لمكافحة تغير المناخ" و "استخدام المجتمع المدني والمشاركة المدنية في البرلمان" و "دعم البلدان النامية في التخفيف من آثار تغير المناخ". 

من جانبه أشار يوري أرخاروف في خطابه إلى أن روسيا مشارك في المعاهدات الدولية الرئيسية وعمليات التفاوض حول مجموعة كاملة من القضايا المدرجة على "جدول الأعمال الأخضر "، بما في ذلك قضايا تكييف الاقتصاد مع عواقب تغير المناخ.

بدورها ، تحدثت يوليا سارانوفا عن تدابير دعم الدولة في مجال تعزيز المشاريع والمبادرات البيئية بين جيل الشباب في روسيا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض الذهب مع صعود الدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022

شوبير: اتحاد الكرة يقيل إيهاب جلال.. وبوميل الأقرب للمنتخب حال رفض كيروش

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

أسعار الذهب اليوم الخميس 16-6-2022

نونو سانتو يؤكد فشل المفاوضات مع الأهلي لتدريب الفريق| خاص

ارتفع 4 جنيهات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 16 يونيو 2022

ترشيحاتنا

بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي

مستشار ألمانيا: حرب روسيا الوحشية في أوكرانيا يجب أن تنتهي

فتح باب التظلمات لبطاقات التموين الموقوفة بقرار “عدالة اجتماعية”

أخبار التوك شو.. السيسي: أحلام قارتنا لن تتحقق دون موانئ وطيران وسكة حديد.. والتعليم تحدد المسموح والممنوع في امتحانات الثانوية العامة

أوائل إعدادية الأزهر.. فاطمة البنداري: قرأت 6 آلاف كتاب ولا أعرف السوشيال

بعد أنباء إقالته .. كشف حساب إيهاب جلال مع منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

وثائقي Halftime.. جينيفر لوبيز تحتفي بأصولها اللاتينية وتكشف حقيقة مكانتها في هوليوود

يتسببان في عدوى اختراق.. كل ما تريد معرفته عن متحوري أوميكرون الجديدين

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

فيديو

ماحدش هيربيكي غيري.. تفاصيل ضرب مذيعة وسط الدلتا على يد مديرها

كذبة كبيرة.. رعب يجتاح السوشيال ميديا بسبب شكة دبوس.. ما القصة؟ فيديوجراف

الأكثر شهرة على نتفليكس.. تفاصيل الإعلان عن مسلسل لعبة الحبار الجزء الثاني “فيديوجراف”

شاب يرقص على مهرجان بميكروفون المسجد.. ومطالبات للأوقاف بالتدخل.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

اﻟﻤﺰﻳﺪ