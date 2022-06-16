المؤلف محمد سيد بشير يوقع فيلما جديدا من بطولة محمد رمضان

في التعاون الأول بينهما، وقع المؤلف والسيناريست محمد سيد بشير عملا سينمائيا جديدا سيكون من بطولة النجم محمد رمضان، ولم يستقر بعد عن باقي أبطال العمل، ومن المرجح أن يكون العمل من نوعية الدراما التسويقية والاكشن، وسيتم تصويره في عدد كبير من الدول الأوروبية ومن إنتاج يوسف الطاهر.

ويعد فيلم العارف، هو آخر أعمال المؤلف محمد سيد بشير الفنية، وطرح عام 2021، وحقق نجاحًا كبيرًا، وتخطت إيراداته حاجز 59.5 مليون جنيه حتى الآن، في شباك تذاكر السينما.

وضم فيلم العارف العديد من الفنانين منهم الفنان أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، أحمد خالد صالح، محمد ممدوح، الطفلة كنزي رماح، حازم إيهاب، باسم قهار، زهير النوباني، والفيلم تحت قيادة المخرج أحمد علاء الديب.