فتح باب التظلمات لبطاقات التموين الموقوفة بقرار “عدالة اجتماعية”

بقرار من المصيلحي..

أصدر علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا بفتح باب التظلمات للبطاقات التموينية الموقوفة بقرار “عدالة اجتماعية”.

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في توجيه للمديريات، أن القرار جاء تيسيرا على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية التي جاءت لهم رسالة على بون الصرف “مرتبات حكومية عالية ـ سيارة حديثة 2018 فأكثر“.

وأشارت الوزارة، إلى أنه نظرا لتزايد أعداد أصحاب تلك البطاقات ولم يتقدموا بالمستندات المطلوب في الوقت المحدد فإنه سيتم قبول التظلمات بالمكاتب والإدارات التموينية ومراكز الخدمة وإرسالها إلى ديوان عام الوزارة عن طريق مدير المديرية أسبوعيا.

وأشار التوجيه، إلى إرسال الطلبات أسبوعيا عن طريق مدير المديرية لديوان عام الوزارة إلى مكتب مستشار الوزير لنظم المعلومات.