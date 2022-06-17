حزب العدل يعقد المؤتمر العمالي الثاني استعدادا للحوار الوطني.. اليوم

اجتمعت اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر العمالي الثانى استعدادا للحوار الوطني، بأحد مقرات حزب العدل بالإسكندرية، بحضور ممثلين لأحزاب العدل والكرامة والعربي الناصري والحرية المصري، وعدد من النقابات العمالية، وبعض من القيادات العمالية.

وأعلنت اللجنة أن المؤتمر العمالي الثانى سيعقد مساء اليوم الجمعة بمقر الحزب العربي الناصري بالإسكندرية بشارع أديب بوسط البلد، بحضور مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف، وعبد العزيز الشناوى أمين عام حزب العدل، ومحمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، وعلاء الخيام رئيس حزب الدستور، والوزير السابق كمال أبو عيطة عضو لجنة العفو الرئاسية، وكريمة الحفناوى عن الحزب الاشتراكي، وخالد داود القيادى بالحركة المدنية.

وتم التوافق علي تسمية العامل محمد حامد - رئيس النقابة المستقلة للعاملين بأسمنت بورتلاند سابقا، ليكون مقررا عاما للمؤتمر، إضافة لدعوة كل الكيانات الحزبية والنقابية وأعضاء المجالس النيابية المتوافقين حول البيان التأسيسي لمؤتمر العمال، للانضمام من أجل التشاور حول آلية إقرار مطالب عمال مصر، ضمن الحوار الوطني الذى أقرته القيادة السياسية، صرح بذلك معتز الشناوي أمين الإعلام المركزى لحزب العدل.