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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دفعة موافقات جديدة| الأعلى للإعلام : الترخيص بالعمل لـ 100 صحيفة وموقع

صدى البلد

نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر،مساء اليوم احتفالية خاصة، لتسليم دفعة جديدة من الموافقات والتراخيص وشهادات توفيق الأوضاع لمجموعة متنوعة من وسائل الإعلام، والبالغ عددها 100 صحيفة ومنصة إعلامية.

وقال كرم جبر في كلمته خلال الاحتفال، إن إصدار هذه الموافقات للصحف والمواقع الإلكترونية بمثابة مرحلة جديدة لإنطلاق الإعلام المصري من جديد ليعود إلى مكانته العربية المعهودة.

وأضاف أن المنظومة الإعلامية في مصر منظومة غير مسبوقة في أي دولة أخرى خصوصا مع العدد الكبير من الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية الموجودة في مصر، مؤكدا على أن دور الإعلام المصري قوي ومؤثر وأن الفترة القادمة ستشهد إنطلاقة جديدة.

وأشار جبر إلى أن المجلس سينظم اعتبارًا من يوم الأحد المقبل جلسات في مقر "المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام" للوسائل الإعلامية التي تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص مما يبشر بانفتاح إعلامي كبير خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن المجلس يوفر كافة التسهيلات والإجراءات للحصول على تراخيص.

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