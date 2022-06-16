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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإيسيسكو والإمارات يبحثان فرص دعم المشروعات التراثية في العالم الإسلامي

الإمارات - علم
الإمارات - علم

 بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والدكتورة نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب رئيسة اللجنة الوطنية الإماراتية للتربية والثقافة والعلوم، مستجدات التعاون بين الإيسيسكو والإمارات، وسبل تعزيز الشراكة بين الجانبين، خصوصا في مجالات اللغة العربية وحماية التراث ودعم الشباب. 


وأكد الجانبان - خلال الاجتماع، الذى عقد بمقر وزارة الثقافة في أبوظبي - حرصهما على استمرار التعاون، وفق طرائق جديدة وآليات مبتكرة وعملية، وخطة استراتيجية مبنية على برامج وأهداف تلتزم الإيسيسكو واللجنة الوطنية الإماراتية بتحقيقها خلال الفترة المحددة لتنفيذ هذه البرامج في مجالات التعاون. 


وناقش الجانبان - بحسب بيان للإيسيسكو اليوم - فرص مساهمة الإمارات في تمويل صندوق الإيسيسكو لدعم المشروعات التراثية في العالم الإسلامي؛ ليحقق أهدافه في تثمين والحفاظ على التراث المادي وغير المادي، وتوثيقه وتسجيله على قوائم الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي. 


كما تناول الاجتماع تعزيز التعاون بين الإيسيسكو والإمارات في اللغة العربية، والمشاركة في المنتديات والمؤتمرات التي تعقدها الإيسيسكو، وكذلك التعاون في دعم وبناء قدرات الشباب، في إطار ما تنفذه المنظمة من برامج رائدة في هذا المجال، وما حققته دولة الإمارات من نجاحات متعلقة بتأهيل الشباب، خصوصا في مركز المسرعات الحكومية وتطوير الخدمات، وإمكانية إتاحة فرص لشباب العالم الإسلامي للاستفادة من الدورات التدريبية التي ينظمها المكتب.
وكان المدير العام للإيسيسكو قام بزيارة إلى مكتب رئاسة مجلس الوزراء في الإمارات، تعرف خلالها على مركز المسرعات الحكومية وتطوير الخدمات. كما التقى شما المزروعي، وزيرة الدولة للشباب، وسعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب.
 

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