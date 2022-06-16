إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء

أعلن محمد عبدالعظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء.



بلغ عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الابتدائية ٦٥٠ طالبا وطالبة وأن عدد الناجحين في الدور الأول ٤٩٠ طالبا وطالبة بنسبة نجاح ٧٥.٥%.



وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية ٦٠٤ طلاب وطالبة وعدد الناجحين فى الدور الأول ٣٧١ طالبا وطالبة بنسبة نجاح ٧٠% .



وقد تم تسليم النتيجة الورقية إلى الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة حتى يتثنى تسليمها الى المعاهد الابتدائية وإعلانها.



وأعلن موقع بوابة الازهر الالكترونية مساء أمس رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية إلكترونيا وذلك بعد اعتمادها مباشرة.