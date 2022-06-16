اليوم الخامس لدورة الكوادر الأفريقية.. عرض أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030

اختتمت فعاليات اليوم الخامس للدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية واللامركزية والتي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية ، بعرض و حلقة نقاشية عن "دور الوحدات المحلية في تنفيذ استراتيجية ورؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 " ، أدارها استعرض المستشار طارق ســــراج بإدارة التعاون الدولي بوزارة التنمية المحلية .

حيث استهل المستشار طارق ســــراج الحلقة بتعريف التنمية المستدامة ، و دورها في تلبية احتياجات البشـر في الوقت الحالي دون المســاس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق أهدافها، والتي تركز على النمو الاقتصادي المتكامل المستدام والاشراف البيئي والمسئولية الاجتماعية.

واستعرض المستشار طارق سـراج مكونات وانماط التنمية المستدامة ، و التي تتضـمن 5 أنماط هي الاستدامة المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والبشرية ، كما استعرض اهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي تتضمن القضاء على الفقر والجوع ، وخلق طـاقـة نظيفـة بأسعار معقولة ، والعمل اللائق ودعم نمو العمل الاقتصادي ، والتعليم الجيد ، وأيضا المساواة بين الجنسين والصحة الجيدة والرخاء و الصناعة والابتكار والحد من أوجه عدم المساواة وخلق مدن ومجتمعات محلية آمنة ومستدامة وأيضا مواجهة التغيير المناخي .

ثم انتقل المستشار سراج بعد ذلك الى أهداف رؤية مصر 2030 ، و التي تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري ، و تحقيق العدالة الاجتماعية ، والمشاركة والنمو الاقتصادي والابتكار ونظام البيئى المتكامل المستدام ، وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع وتعزيز الريادة المصرية.

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