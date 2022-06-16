زيلينسكي : الغزو الروسي يهدف إلى تحطيم أوكرانيا وتقسيم أوروبا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن الغزو الروسي يهدف إلى تحطيم أوكرانيا وتقسيم أوروبا بأسرها.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، أخبر زيلينسكي نظرائه أن هجوم روسيا على أوكرانيا كان بمثابة هجوم على أوروبا بأسرها.

وقال الرئيس الأوكراني: “تريد روسيا أن تثبت أن أوروبا الموحدة غير قادرة على أن تكون فعالة وأن القيم الأوروبية لا تعمل من أجل حماية الحرية. يجب علينا كسر هذا السيناريو وإثبات أن أوروبا ستستمر في كونها حرة وديمقراطية وموحدة”.

وقال: “أفضل طريقة لإثبات موقف أوروبا الموحد والقوي هي من خلال دعم انضمام أوكرانيا إلي الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف أوكرانيا مستعدة للعمل لتصبح عضوا كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي.

وقال: “نحن نتفهم أن الطريق إلى الاتحاد الأوروبي طويل. ولكن هذا المسار يجب أن يبدأ، ونحن مستعدون للعمل حتى تصبح دولتنا إلى عضو في الاتحاد الأوروبي”.

ودعا الرئيس الأوكراني قادة الاتحاد الأوروبي إلى منح بلاده عضوية المسار السريع في الكتلة من خلال إجراءات مختصرة لمواجهة العدوان الروسي.

وقال زيلينسكي إن “العدد الإجمالي للصواريخ الروسية المستخدمة ضد السكان المدنيين في أوكرانيا وصل بالفعل إلى 3000 صاروخ”، مضيفًا أنه كلما حصلت أوكرانيا على أسلحة أكثر قوة من الغرب، زادت سرعة إنهاء الهجمات الروسية.