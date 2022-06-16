عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي : الغزو الروسي يهدف إلى تحطيم أوكرانيا وتقسيم أوروبا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن الغزو الروسي يهدف إلى تحطيم أوكرانيا وتقسيم أوروبا بأسرها.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، أخبر زيلينسكي نظرائه أن هجوم روسيا على أوكرانيا كان بمثابة هجوم على أوروبا بأسرها.

وقال الرئيس الأوكراني: “تريد روسيا أن تثبت أن أوروبا الموحدة غير قادرة على أن تكون فعالة وأن القيم الأوروبية لا تعمل من أجل حماية الحرية. يجب علينا كسر هذا السيناريو وإثبات أن أوروبا ستستمر في كونها حرة وديمقراطية وموحدة”.

وقال: “أفضل طريقة لإثبات موقف أوروبا الموحد والقوي هي من خلال دعم انضمام أوكرانيا إلي الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف أوكرانيا مستعدة للعمل لتصبح عضوا كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي.

وقال: “نحن نتفهم أن الطريق إلى الاتحاد الأوروبي طويل. ولكن هذا المسار يجب أن يبدأ، ونحن مستعدون للعمل حتى تصبح دولتنا إلى عضو في الاتحاد الأوروبي”.

مستشار الأمن القومي الأمريكي: لم نمارس أي ضغوط على أوكرانيا بسبب روسيا

استياء بايدن من تصريحات وزرائه عن انتصار أوكرانيا .. تفاصيل

ودعا الرئيس الأوكراني قادة الاتحاد الأوروبي إلى منح بلاده عضوية المسار السريع في الكتلة من خلال إجراءات مختصرة لمواجهة العدوان الروسي.

وقال زيلينسكي إن “العدد الإجمالي للصواريخ الروسية المستخدمة ضد السكان المدنيين في أوكرانيا وصل بالفعل إلى 3000 صاروخ”، مضيفًا أنه كلما حصلت أوكرانيا على أسلحة أكثر قوة من الغرب، زادت سرعة إنهاء الهجمات الروسية.

روسيا أوكرانيا الرئيس الأوكراني اوروبا زيلينسكي الاتحاد الأوروبي الغزو الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ100 ألف جنيه.. تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام

أول رد فعل لـ إيهاب جلال بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر |خاص

انخفاض الذهب مع صعود الدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

شوبير: اتحاد الكرة يقيل إيهاب جلال.. وبوميل الأقرب للمنتخب حال رفض كيروش

300 ألف دولار.. أحمد حسن: الزمالك قدم عرضًا جديدًا لـ بن شرقي

موضوعات متعلقة

أمريكا: ملتزمون بإعادة فتح قنصلية في القدس

استياء بايدن من تصريحات وزرائه عن انتصار أوكرانيا .. تفاصيل

أبو الغيط يحذر من مخاطر الحرب النووية.. ومنافسة الكبار تهدد العالم

إصابة ملك المغرب بـ فيروس كورونا .. والطب يتدخل

أمريكا: لن نضغط على أوكرانيا لتقديم تنازلات لروسيا

تشعل الصراع .. الصين توضح دور أمريكا في حرب أوكرانيا

لافروف: أسلحة الغرب تباع في السوق السوداء الأوكرانية

أوكرانيا تتعهد باستعادة شبه جزيرة القرم من روسيا بالأسلحة الأمريكية

ترشيحاتنا

4 دول لن تسمح لأوكرانيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

بعد إيهاب جلال| مجدي عبد الغني: اتحاد الكرة رفع شعار الخواجة هو الحل

زيلينسكي : الغزو الروسي يهدف إلى تحطيم أوكرانيا وتقسيم أوروبا

إنستجرام يتحرك بعد ظهور مشكلة مزعجة في تقنية القصص

بنات توت عنخ آمون.. سر لغز الفراعنة الذي أذهل علماء الآثار

أمريكا: ملتزمون بإعادة فتح قنصلية في القدس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البيض التركي.. 5 وصفات مختلفة

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

وثائقي Halftime.. جينيفر لوبيز تحتفي بأصولها اللاتينية وتكشف حقيقة مكانتها في هوليوود

يتسببان في عدوى اختراق.. كل ما تريد معرفته عن متحوري أوميكرون الجديدين

فيديو

لا تشربوا الشاي لإنقاذ الاقتصاد.. وزير يثير موجة سخرية في باكستان "فيديوجراف"

أنا ف مصر وبحلم لأفريقيا.. ماذا قال السيسي في مؤتمر البنك الأفريقي الـ29

ماحدش هيربيكي غيري.. تفاصيل ضرب مذيعة وسط الدلتا على يد مديرها

كذبة كبيرة.. رعب يجتاح السوشيال ميديا بسبب شكة دبوس.. ما القصة؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

اﻟﻤﺰﻳﺪ