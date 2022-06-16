بدء مؤتمر محمد صبحي للإعلان عن خطته الفنية بـ مدينة سنبل

بدأ الفنان الكبير محمد صبحي المؤتمر الصحفي منذ قليل بمدينة سنبل، للإعلان عن مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة.

وتحدث الناقد جمال عبد الناصر في البداية عن مشوار الفنان محمد صبحي الممتد على مدار ٥٤ عاما قدم خلالها العديد من الأعمال الفنية المشرفة.

وعبر الفنان محمد صبحي عن سعادته بلقاء الصحفيين والاعلاميين بعد فترة انقطاع بسبب ظروف جائحة كورونا، وتحدث عن الصلة بين الفنان والناقد والصحفي الحقيقي.

وتطرق محمد صبحي إلى الحديث عن مشروعه الفني الذي ينوي تقديمه وخطط إليه في الفترة السابقة التي تعد فترة ركود في نواحي كثيرة في الثقافة والفن.

تشمل أعمال محمد صبحي المقبلة عروضا مسرحية وفيلما سينمائيا ومسلسلا ، وكشف خلال المؤتمر عن تفاصيل هذه المشاريع ونجومها المشاركين معه في كل المشاريع الفنية المتنوعة .

النجم الكبير محمد صبحي كان قد كرمه المتروبوليتان الأمريكية وأهدته البث المباشر لأوبرا "هاملت " للموسيقار العالمي برات دين وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة ايناس عبد الدايم ، وذلك تقديرا لجهوده المستمرة في إثراء الحياة الإبداعية فى مصر، ولكونه أيقونة مهمة في الحياة الفنية والثقافية .

النجم الكبير محمد صبحي كُتب اسمه من قبل في الموسوعة البريطانية كأحسن ممثل قدم شخصية "هاملت" بأسلوب مميز ومن منظور ورؤية جديدة ، وكتب عنه 6 أسطر في الموسوعة العالمية ملخصها : " أنه قدم شاب مصري عمره 22 عاما رؤية مسرحية لنص شكسبير "هاملت " بتميز في الإخراج والأداء عمن قدموه من قبل".