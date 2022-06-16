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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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غباشي: الدول الإفريقية تمتلك ثروات طبيعية تؤهلها لتلبية طموحات شعوبها.. فيديو

الدكتور مختار غباشي
الدكتور مختار غباشي

قال الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الأزمة الروسية الأوكرانية تعد الأهم على مستوى دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية، ويجب على العالم العربي والإفريقي الاستفادة منها، لافتا إلى أن الدول الأكثر هشاشة سيلحقها ضرر كبير، مشيرا إلى أن نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو لم تحدث منذ 4 ملايين سنة. 

وأضاف غباشي في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: يجب على الدول الإفريقية الأكثر فقرا الاستفادة من حجم المخططات المالية والتي تقدر بحوالي 100 مليار دولار، مشيرا إلى أن مصر تستهدف خلق قاعدة تنموية خلال نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن الدول الإفريقية تمتلك بنية قومية من الثروات الطبيعية تؤهلها لتلبية طموحات شعوبها. 

وتابع نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن حجم المصادر الطبيعة الموجودة في إفريقيا جعل دول العالم تتكالب عليها، بالإضافة إلى القيمة التسويقية الكبيرة، لافتا إلى أن الدول الإفريقية تحتاج إلى إرادة سياسية للتعامل مع القوى الدولية والإقليمية.

https://www.youtube.com/watch?v=YKsNzi3KkQc
 

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