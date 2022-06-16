اتحاد الصناعات : توجيهات رئاسية بوصول استثماراتنا إلى 100 مليار جنيه |فيديو

قال المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تصل استثمارات الصناعة المصرية إلى 100 مليار جنيه.

وأضاف الشاهد، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، ان حجم التصدير في المملكة العربية السعودية وصل إلى 73 مليار دولار.

وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستهدف إحداث نهضة صناعية في مصر، مؤكدا أنه لا بد من تقديم تسهيلات للمستثمرين في كافة الخدمات .

وأشار أسامة الشاهد إلى أن نحتاج لتقديم اعفاءات ضريبية للمستثمرين وتخفيض أسعار الأراضي، مؤكدا أنه لا بد من استغلال الإعفاءات الجمركية.