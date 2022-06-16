مستثمرو السادس من أكتوبر: الصناعة في أزمة وتحتاج لحلول سريعة وجذرية لإنقاذها.. فيديو

قال المهندس ماجد أحمد، عضو جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن الصناعة المصرية في أزمة، مؤكدا أنها تحتاج لحلول سريعة وجذرية من أجل انقاذها.

وأضاف ماجد أحمد ، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، أن تخصيص الأراضي أحد المشكلات التي تواجه الصناعة.

وتابع عضو جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، أن المستثمرين يتعرضون لغرامات مبالغ فيها، مؤكدا أن هناك معوقات كبيرة تواجه المستثمرين في كل الوزارات

وأشار ماجد أحمد إلى أن هناك مطالب المستثمرين كانت تتعلق بالأراضي وإعادة النظر في منظومة طرحها إلى جانب تسهيل إجراءات الترخيص وتوحيد الجهات مانحة التراخيص.





