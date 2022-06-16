اتحاد الصناعات : شركات لا تستطيع الإفراج عن بضائعها بالموانئ ..فيديو

قال المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية، إن البنوك لا تطبق قرار البنك المركزي بخصوص الاعتمادات المستندية.

وأضاف أسامة الشاهد، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، أن هناك شركات لا تستطيع الإفراج عن بضائعها بالموانئ.

وتابع عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية، أن زيادة المكون المحلي في المنتج النهائي المصرى خاصة الذى يتم تصديره، سيرفع استفادة الاقتصاد المصري فيما يتعلق بزيادة الصادرات.

وأشار أسامة الشاهد إلى أن الآليات الجديدة المتعلقة بمنظومة طرح الأراضي الصناعية والتى تم إعلانها اليوم، ستزيد تنافسية مصر بشأن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشركات المحلية على ضخ رؤوس الأموال والتوسع في المشروعات القائمة أو الجديدة.