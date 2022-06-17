الحفاظ على الأوطان عنوان خطبة الجمعة الثالثة من ذي القعدة

ينقل التلفزيون المصري وعدد من القنوات الخاصة والإذاعة، اليوم الجمعة، شعائر صلاة وخطبة الجمعة الثالثة من ذي القعدة 1443هـ، والتي من المقرر أن تذاع عبر الأثير من مسجد عمر بن عبد العزيز بقرية الناصرية بمدينة سمنود بمحافظة الغربية.

وتبدأ شعائر الجمعة الثالثة من شهر ذي القعدة 1443هـ، بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ حلمي الجمل، وخطيباً وإماماً الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي وكيل وزارة الأوقاف.

الحفاظ على الأوطان والحرص على عمارتها

في الوقت نفسه، تستعد وزارة الأوقاف، لأداء موضوع خطبة الجمعة الموحدة المقررة اليوم 18 من ذو القعدة 1443هـ الموافق 17 من يونيو 2022م ، تحت عنوان : "الحفاظ على الأوطان والحرص على عمارتها".

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كلًّا من الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني لأداء خطبة الجمعة غدًا بمسجد جاويش بمدينة المحلة الكبرى، والدكتور نوح عبد الحليم العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير بأداء خطبة الجمعة غدًا من مسجد عمر بن عبد العزيز بقرية الناصرية بمدينة سمنود بمحافظة الغربية، بعنوان: "الحفاظ على الأوطان والحرص على عمارتها".

وشددت الأوقاف في بيان لها، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وأن يكون وقت الخطبتين الأولى والثانية في حدود عشر دقائق، معلنة ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري.

لقاء قيادات الدعوة بالغربية

يستقبل الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بديوان مكتبه بمدينة طنطا استعداد لإجراء جولة ميدانية بمركزي سمنود والمحلة الكبري، ولقاء قيادات الدعوة بالمحافظة .

كما يفتتح وزير الأوقاف في افتتاح مسجد ( جاويش بحي أول المحلة الكبرى) إلى جانب أداء صلاة الجمعة وافتتاح مسجد عمر بن عبد العزيز قرية الناصرية بحضور وزير الزراعة و المجالس النيابية ولفيف من القيادات البرلمانية والتنفيذية .



افتتاح 15 مسجداً جديداً

وتفتتح وزارة الأوقاف أيضا 15مسجدًا، منها ( 13 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدان صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى تاريخه ( 1132 ) مسجدًا ، منها (954) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (178) مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي:



أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسوان

1. الشيناب – الجعافرة - دراو

2. أبو هندي – الرديسية

3. آل قاسم - فارس

4. الشيخ عبد العال - إقليت



مديرية أوقاف أسيوط

5. الرحمن – المندرة - منفلوط

6. عباد الرحمن – نجوع المعادي - البداري



مديرية أوقاف الشرقية

7. الكبير – خلوة الشرفا – مركز أبو كبير



مديرية أوقاف الفيوم

8. عباد الرحمن –كحك بحري - الشواشنة



مديرية أوقاف الغربية

9. المتولي الكبير – محلة أبو علي – المحلة الكبرى

10. الكبير – عزبة النمكي - قطور



مديرية أوقاف البحيرة

11. الخاصة الكبرى – قرية البرنوجي – مركز دمنهور



مديرية أوقاف الجيزة

12. المدينة المنورة – محور جمال عبد الناصر – بجوار واحة خطاب – 6 أكتوبر