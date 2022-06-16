خلية الإعلام الأمني العراقي تعلن مقتل ما يسمى بـ والي دجلة بتنظيم داعش

كشفت خلية الإعلام الأمني العراقي، تفاصيل جديدة لمقتل قيادات من "داعش" بوادي الثرثار في صلاح الدين، مؤكدة أن من بينهم ما يسمى بـ"والي دجلة".

وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية مساء اليوم /الخميس/ - إن هناك قاعدة بيانات متكاملة عن أسماء وكنى وعمل القيادات الإرهابية وعناصرها، حيث تسعى الاجهزة الأمنية المختصة لتحديد هذه العناصر الإجرامية ومعرفة مصيرها.

وأضافت أن الجهات المعنية عملت على فحص جثث القتلى في العملية النوعية التي أشرفت عليها قيادة العمليات المشتركة، و نفذتها قيادة عمليات صلاح الدين .

يأتي هذا في وقت كانت قد أعلنت فيه قيادة العمليات المشتركة العراقية قتل 8 إرهابيين في غارة جوية استهدفت وادي الثرثار غربي محافظة صلاح الدين.