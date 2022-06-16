رئيس مجلس النواب يلقي كلمة الجلسة الختامية للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة الختام للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، والمُنعقد بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 15 – 16 يونيو 2022 والذي يُنظم بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي تحت الرعاية الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد رئيس مجلس النواب في مستهل كلمته أن مصر ومدينة شرم الشيخ ازدادت فخراً واعتزازاً باستضافتها أعمال النسخة الثامنة للمؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب، مؤكداً شعوره بالفخر والاعتزاز بما شهدته جلسات النسخة الثامنة من المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب من حالة حوارية راقية وبناءة بين شباب البرلمانيين، تجاه قضية بالغة الخطورة مثل قضية تغير المُناخ.



كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال كلمته أن الحوار بين جميع شباب العالم لم يعد رفاهية، وإنما ضرورة مُلحة تفرضها التحديات النوعية والاستثنائية التي يواجهها العالم، داعياً شباب البرلمانيين في ختام كلمته إلى التمسك بالعهد الذي قطعوه أمام شعوبهم والحفاظ على مُقدرات دولهم ومجتمعاتهم فالشباب هم طاقة الأمل والنور التي تُضئ الطريق لتجاوز تلك المرحلة الدقيقة من التاريخ الإنساني.