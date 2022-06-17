استكمال الدورات التدريبية لقيادات قرى حياة كريمة تمهيدا للانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية

للاسبوع الثالث..

يستكمل مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة الدورات التدريبية للكوادر والقيادات الادارة المحلية بقرى مبادرة "حياة كريمة "،غدا السبت ، للاسبوع الثالث على التوالى والذى سيستمر حتى 30 يونيو الجارى.



واختتمت امس الخميس ، فعاليات الأسبوع التدريبى الثانى من المرحلة الثانية للبرنامج التدريبي والتأهيلى الشامل لكوادر وقيادات الإدارة المحلية بقرى البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، و المنفذ بمركز سقارة للتدريب فى الفترة من 4 إلى 30 يونيو الحالي، و ذلك فى إطار أكبر برنامج تدريبى شامل لهم ، استعدادا للانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية .

و أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية حرص الوزارة على وجود بصمة واضحة للعاملين بالإدارة المحلية لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" و لا يأتى ذلك إلا بالتدريب المستمر وتبادل الخبرات بين العاملين بالمحليات.



وقال إن التدريب شرط اساسى للعاملين فى مجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية ، مشيراً إلى أن " حياة كريمة" تعد المشروع التنموي الأكبر على مستوي العالم ، وهناك تقدير كبير من القيادة السياسية ورئيس الوزراء لدور المحليات في تنفيذ ومتابعة المبادرة الرئاسية والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظات.

و أوضح اللواء محمود شعراوى أن التدريب يستهدف رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال إدارة الموارد الذاتية ، و النهج التشاركى و إشراك المواطنين ، والإدارة بالنتائج ، و متابعة تنفيذ المشروعات ، وصقل المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية على مستوى القرى المستفيدة من "حياة كريمة" ، إضافة إلى المهارات الادارية والقيادية فى مجال التخطيط المتكامل والصيانة والتشغيل وإدارة الاصول المحلية ، ودعم التنمية للاقتصادية المحلية ، مشيرا إلى أنه تم اختيار الموضوعات التى يتم التدريب عليها وفق أحدث البرامج التدريبية المخصصة لها ، لتتناسب مع الدور المتوقع من آليات الإدارة المحلية في المرحلة المقبلة.

و أشار شعراوى الى استمرار جهود الوزارة لتنفيذ إدارة محلية حديثة متطورة في الجمهورية الجديدة ، و هذا يتطلب تدريب كوادر المحافظات ، بما يساهم في الحصول على رضا المواطنين ، لافتاً إلي أن التدريب هو أهم آليات تطوير الإدارة المحلية ، و تنفيذ رؤية مصر 2030...

و تابع وزير التنمية المحلية، أن التدريب يتم تنفيذه من خلال الاستعانة بخبراء ومدربين هولنديين من اتحاد البلديات الهولندية ووكالة التعاون الدولى للاتحاد VNG، و الذي يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم ، مؤكدا أن البرنامج التدريبى يأتى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والاستفادة منها في تأهيل كوادر الوحدات والمراكز المحلية المستهدفة بالمرحلة الأولي لمبادرة "حياة كريمة" وتجهيزهم لمرحلة ما بعد انتهاء المشروعات ، والانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية وإدارة ومتابعة المرافق والخدمات فى كل قرية يتم تنفيذ المبادرة بها.