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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 17 يونيو 2022

صدى البلد

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 17 يونيو 2022 وفقا لموقع gold price today.

وسجل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة نحو 1149 جنيها. 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات الجمعة نحو 1053 جنيها. 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم نحو 1005جنيهات. 

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بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة نحو 861 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 670جنيها.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 574 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة نحو 8040 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.148 ألف جنيه. 

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1850دولارا للأوقية. 


أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو باقي الدول العربية.

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