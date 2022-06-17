عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. علاجات منزلية لإزالة شعر الوجه.. طريقة عمل التومية التركي وأفضل دواء لاضطراب النوم

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي 

 

 

مشكلة السيدات.. 5 علاجات منزلية لإزالة شعر الوجه 

 

علي الرغم من أن امتلاك شعر الوجه أمر طبيعي تمامًا ، إلا أن بعض النساء يشعرن بالخجل حيال ذلك. 

 

يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب المتعلقة بنمو شعر الوجه مثل عدم التوازن الهرموني ، والجينات ، والمشكلات الصحية الأساسية مثل متلازمة تكيس المبايض أو متلازمة تكيس المبايض ، والنساء اللواتي يعانين من التهيج ، والشعرانية ، وما إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي شعر الوجه ، بغض النظر عن السبب ، إلى تفاقم الحالة.

 

علاج الأرق.. أفضل دواء لاضطراب النوم

 

علاج الأرق بدون أدوية هو أفضل طرق العلاج لهذه المشكلة التي تواجه الكثير من الأشخاص وقد يلجأ البعض لعلاج الأرق بالأعشاب ولكن يحتاج البعض أفضل دواء لاضطراب النوم.


هناك العديد من وسائل المساعدة على النوم المتاحة دون وصفة طبية في السوق هذه الأيام ولكن أفضل دواء لاضطراب النوم هو  مضادات الهيستامين وقد تُستخدم هذه الأدوية لعلاج تفاعلات الحساسية وهي مُدرجة في العديد من أدوية البرد والإنفلونزا التي تُصرف دون وصفة طبية أيضًا وفقا لhealth line. 

 

 

التومية الحارة على الطريقة التركية 

 

إذا كنت تحاولين تقديم مقبلات علي سفرتك نقدم لكي اليوم طريقة عمل التومية الحارة على الطريقة التركية.

 

المقادير

* 3 ملعقة كبيرة نشا
* 3 فص ثوم مهروس
* 4 ملعقة كبيرة زيت نباتي
* 1 ملعقة صغيرة عصير ليمون
* ½ كوب ماء
* ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
* ½ ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة شطة أو بابريكا
طريقة عمل الثومية بالنشا
1. ضعي النشا مع الماء على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يذوب ويصبح كثيفا. ثم ارفعيه عن النار واتركيه يبرد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ100 ألف جنيه.. تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام

انخفاض الذهب مع صعود الدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية

أول رد فعل لـ إيهاب جلال بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر |خاص

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

300 ألف دولار.. أحمد حسن: الزمالك قدم عرضًا جديدًا لـ بن شرقي

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

ارتفع 4 جنيهات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 16 يونيو 2022

ترشيحاتنا

حازم إمام عن أزمة خطاب الكاف:الخطأ وارد ولم نقصد نادي معين..فيديو

أوكرانيا تهدد بقصف جسر يربط القرم بروسيا

محكمة في روسيا تغرم جوجل 260 ألف دولار

دعاء المعجزات والمستحيلات .. لتحقيق الأمنيات بسرعة

حازم إمام عن عودة كيروش : لم يعط جوابا صريحا بالرفض وكوبر في الصورة

تسريب مياه على الركاب.. طائرة بريطانية تثير الذعر في مطار واشنطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بداية أوفا أفضل من والده.. كيف كانت انطلاقة شوبير في حراسة المرمى؟

طريقة عمل فطور صحي ومشهي

طريقة عمل البيض التركي.. 5 وصفات مختلفة

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

فيديو

الواد وأبوه.. فيلم جديد يجمع عادل إمام ونجليه وشقيقه "فيديوجراف"

بيواجهوا عادات وثقافات مختلفة.. وزيرة الهجرة تطلق مبادرة "اتكلم ماتخافش" لدعم المصريين بالخارج "فيديوجراف"

لا تشربوا الشاي لإنقاذ الاقتصاد.. وزير يثير موجة سخرية في باكستان "فيديوجراف"

أنا ف مصر وبحلم لأفريقيا.. ماذا قال السيسي في مؤتمر البنك الأفريقي الـ29

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ