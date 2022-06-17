نشرة المرأة والصحة.. علاجات منزلية لإزالة شعر الوجه.. طريقة عمل التومية التركي وأفضل دواء لاضطراب النوم

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي

علي الرغم من أن امتلاك شعر الوجه أمر طبيعي تمامًا ، إلا أن بعض النساء يشعرن بالخجل حيال ذلك.

يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب المتعلقة بنمو شعر الوجه مثل عدم التوازن الهرموني ، والجينات ، والمشكلات الصحية الأساسية مثل متلازمة تكيس المبايض أو متلازمة تكيس المبايض ، والنساء اللواتي يعانين من التهيج ، والشعرانية ، وما إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي شعر الوجه ، بغض النظر عن السبب ، إلى تفاقم الحالة.

علاج الأرق.. أفضل دواء لاضطراب النوم

علاج الأرق بدون أدوية هو أفضل طرق العلاج لهذه المشكلة التي تواجه الكثير من الأشخاص وقد يلجأ البعض لعلاج الأرق بالأعشاب ولكن يحتاج البعض أفضل دواء لاضطراب النوم.



هناك العديد من وسائل المساعدة على النوم المتاحة دون وصفة طبية في السوق هذه الأيام ولكن أفضل دواء لاضطراب النوم هو مضادات الهيستامين وقد تُستخدم هذه الأدوية لعلاج تفاعلات الحساسية وهي مُدرجة في العديد من أدوية البرد والإنفلونزا التي تُصرف دون وصفة طبية أيضًا وفقا لhealth line.

إذا كنت تحاولين تقديم مقبلات علي سفرتك نقدم لكي اليوم طريقة عمل التومية الحارة على الطريقة التركية.

المقادير

* 3 ملعقة كبيرة نشا

* 3 فص ثوم مهروس

* 4 ملعقة كبيرة زيت نباتي

* 1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

* ½ كوب ماء

* ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

* ½ ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة شطة أو بابريكا

طريقة عمل الثومية بالنشا

1. ضعي النشا مع الماء على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يذوب ويصبح كثيفا. ثم ارفعيه عن النار واتركيه يبرد.