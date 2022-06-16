إيهاب عبدالعال: الاعتماد على شركات الطيران الأجنبية يضعف نشاط السياحة في مصر

أكد ايهاب عبد العال، عضو مجلس إدارة جمعية السياحة الثقافية، أن نسبة السياحة الثقافية تمثل من 10 الى 15% من أنواع السياحة عالميا، مشيرا إلى أن التسويق للسياحة دور الدولة والقطاع الخاص يعتمد على نفسه في الترويج للنشاط السياحي.

وأشار ايهاب عبد العال، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، إلى أن الاعتماد على شركات الطيران الأجنبية يضعف النشاط السياحي، موضحا أن أهم وسيلة تنشيط للسياحة هو وجود وسيلة نقل جوي مباشر من جميع أنحاء العالم لمصر.

وأوضح ايهاب عبد العال، أن مشكلة الوعي بأهمية السائح تتركز في القاهرة ولا توجد في المحافظات، متابعا: "البنية الأساسية تحسنت بشكل كبير في الاقصر، ومناطق صعيد مصر تعتبر متحف مفتوح وهناك اهتمام بتحسين الخدمات المتواجدة بها، والرئيس السيسى كان حريصا على متابعة تطوير منطقة طريق الكباش أسبوعيا".