عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الوزراء: مراجعة قرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء قبل انتهاء فترة الـ6 أشهر..فيديو

السفير نادر سعد
السفير نادر سعد

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة  6 أشهر بسبب الأزمة العالمية.

وأضاف “سعد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، المُذاع عبر فضائية “الأولى”،: “الأزمة العالمية تستدعي منا كحكومة بذل كل ما في وسعنا وكل ما في أيدينا لتقديمه للمواطن ولا نتردد في ذلك للتخفيف عنه”، لافتا: “عندما وجه الرئيس السيسي الحكومة بالنظر في الاجراءات للتخفيف عن المواطنين قررت الحكومة اليوم في اجتماعها الأسبوعي تأجيل أي زيادات في كل شرائح الكهرباء لمدة ٦ أشهر”.

وأشار: “المواطن لن يكون مطالبا بأي زيادات حتى ١ يناير ٢٠٢٣”، مؤكدا: “رئيس الوزراء قال إنه سيكون هناك مراجعة لقرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء قبل انتهاء فترة الـ 6 أشهر نظرا لاستمرار الأزمة”.

وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء،:”إذا تحسن الوضع العالمي قبل ١ يناير ٢٠٢٣ سيكون هناك قرار يناسب هذا التحسن، لكن إذا استمر هذا الوضع ستتخذ الحكومة الاجراء المناسب لهذه الحالة”.

وتابع: “إجمالي زيادات تكلفة الكهرباء في العام تصل إلى ٢٠ مليار جنيه، عبارة عن ٤ مليارات جنيه كان من المقرر الاستفادة منها في حال إذا ما تم تطبيق الزيادات اعتبارا من ١ يوليو القادم”، لافتا: “لدينا ١٦ مليار جنيه فيما يخص أسعار الغاز نتيجة تغير سعر الصرف”.

وأكمل: “تغير سعر الصرف نتج عنه تحميل موازنة الدولة مبلغا مقداره ١٦ مليار جنيه نتيجة زيادة أسعار المدخلات التي من خلالها يتم توليد الكهرباء”.

المتحدث باسم مجلس الوزراء الرئيس السيسي مجلس الوزراء الكهرباء شرائح الكهرباء أسعار الكهرباء رئيس الوزراء سعر الصرف موازنة الدولة توليد الكهرباء زيادة أسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ100 ألف جنيه.. تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام

أول رد فعل لـ إيهاب جلال بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر |خاص

انخفاض الذهب مع صعود الدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

300 ألف دولار.. أحمد حسن: الزمالك قدم عرضًا جديدًا لـ بن شرقي

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

حكم المماطلة في سداد الدين .. احذر أن تقع في هذا الذنب

ترشيحاتنا

كرم جبر: إعلانات الأدوية والمنتجات الطبية لا تعرض على القنوات الخاضعة للرقابة..فيديو

غادة إبراهيم: مش هسامح إلهام شاهين لآخر يوم في عمري.. وأنا مظلومة

غادة إبراهيم باكية: سامحت زوجي بعد خيانته ولن أسامح فنانتين

مزقته وأضاعت الألماس.. هجوم جديد على كيم كاردشيان لإتلاف فستان مارلين مونرو

كرم جبر: فلسفة الإخوان المتاجرة بأزمات الناس وليس البحث عن حلول.. فيديو

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة الأحد القادم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطور صحي ومشهي

طريقة عمل البيض التركي.. 5 وصفات مختلفة

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

وثائقي Halftime.. جينيفر لوبيز تحتفي بأصولها اللاتينية وتكشف حقيقة مكانتها في هوليوود

فيديو

بيواجهوا عادات وثقافات مختلفة.. وزيرة الهجرة تطلق مبادرة "اتكلم ماتخافش" لدعم المصريين بالخارج "فيديوجراف"

لا تشربوا الشاي لإنقاذ الاقتصاد.. وزير يثير موجة سخرية في باكستان "فيديوجراف"

أنا ف مصر وبحلم لأفريقيا.. ماذا قال السيسي في مؤتمر البنك الأفريقي الـ29

ماحدش هيربيكي غيري.. تفاصيل ضرب مذيعة وسط الدلتا على يد مديرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ