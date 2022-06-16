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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مباحثات مصرية رومانية حول سبل دعم وتنمية العلاقات الثنائية

سفير مصر في بوخارست
سفير مصر في بوخارست ومستشار الدولة لرئيس الوزراء الروماني

التقى السفير مؤيد الضلعي، سفير جمهورية مصر العربية لدى رومانيا، مستشار الدولة لرئيس الوزراء الروماني "يوليان كيفو"، حيث تم بحث سبل دعم وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

وناقش مجالات التعاون المختلفة من خلال مواصلة تفعيل أعمال اللجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني. 


كما قدم السفير المصري الشكر لرومانيا على ما قدمته لمساعدة الطلبة المصريين خلال إجلائهم من أوكرانيا عبر رومانيا.

 

 ومن جانبه، أعرب المسئول الروماني عن استعداد بلاده النظر في سبل التعاون مع مصر للحد من التداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية.

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