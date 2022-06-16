انطلاق دورة إعداد المدربين TOT والحقيبة التدريبية بتعليم الكبار بعين شمس

أعلن مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس عن انطلاق أقوى دورات إعداد المدربين TOT وتصميم الحقيبة التدريبية "أونلاين" باعتماد جامعة عين شمس، مع نخبة من أفضل المدربين في مصر والوطن العربي.



الانضمام لجروب الدورةعبر الرابط_التالي:

https://chat.whatsapp.com/HGk3iUXIYqiKIQiYHKAfX0



واوضح الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس رسوم الدورة

للمصريين (2100 جنيه); (1900 جنيه) رسوم الدورة ؛ و(200) رسوم فتح ملف بالمركز الإقليمي للتدريب والتنمية، ولغير المصريين (4100 جنيه)؛ بواقع (3900جنيه) رسوم الدورة؛ و ( 200 جنيه) رسوم فتح ملف بالمركز الإقليمي للتدريب والتنمية .. الرسوم شاملة 4 شهادات باللغتين العربية والإنجليزية، تفيد باجتياز دورة تدريب المدربين(60 ساعة تدريبية)، ودورة إعداد الحقيبة التدريبية (21ساعة تدريبية).



وكشف السعيد المميزات التي يحصل عليهاالمتدرب:

1) يحصل المتدرب على 4 شهادات باللغتين العربية والإنجليزية معتمدة من جامعة عين شمس، ومركز تعليم الكبار بالجامعة، والمركز الإقليمي للتدريب والتنمية، باجتياز الدورتين بنجاح:

دورة TOT بعدد ساعات (60 ساعة تدريبية) شاملة عدد ساعات التدريب وكذلك التطبيقات العملية والتكليفات.

2) يحصل عدد من المتدربين المتميزين على شهادة تقدير لتميزهم في الدورة.

3) يحصل المتدرب على مجموعة من الكتب الإلكترونية في مختلف التخصصات وكتب في التنمية البشرية تفيده في بداية حياته العملية كمدرب، وكمصمم حقائب تدريبية.

4) يحصل المتميزون على فرصة للعمل كمدربين بالمركزين.



وأشار مدير مركز تعليم الكبار بعين شمس إلي محتوى الدورة وهي عبارة عن أربعة مستويات، (9) أيام (أونلاين) لمدة ثلاثة أسابيع ، مدرب مختلف لكل يوم تدريبي، لتكتسب خبرات ومهارات كل مدرب.



المستوى الأول



- مفهوم التدريب وعناصره

- مجالات التدريب

-صياغة الأهداف التدريبية

- تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية.

- أنماط المتدربين المختلفة وأساليب التعامل معهم.

- بيئة التدريب الفعالة

المستوى الثاني

- إستراتيجيات وأساليب التدريب الفعالة.

-مهارات وإستراتيجيات التدريب الإلكتروني.

- مهارات المدرب المتميز.

- تصميم الأنشطة التدريبية.

-الألعاب التدريبية.



المستوى الثالث



- الإتيكيت الحركي للمدرب وتشكيل الانطباعات.

-التلوين الصوتي للمدرب.

- مهارات أساسية في العروض التقديمية وبرنامج الباوربوينت

- تخطيط وتقويم البرامج التدريبية.

- التسويق الإلكتروني للمدرب.

- عروض تطبيقية للمتدربين.

المستوى الرابع

- مفهوم الحقيبة التدريبية وأهميتها.

- أنواع الحقائب التدريبية.

- مكونات الحقيبة التدريبية.

- معايير جودة تصميم الحقيبة التدريبية.

- تصميم نموذج لحقيبة تدريبية.



شروط الالتحاق والمستندات المطلوبة:

- صورة من الرقم القومي أو جواز السفر

- صورة من شهادة المؤهل الجامعي

المؤهل الجامعي شرط للالتحاق بالدورة

مواعيد الدورة:

الدورة "9" أيام "أونلاين" سيتم عقدها في الفترة من 17يونيو إلى 2 يوليو 2022 من السابعة حتى العاشرة مساءً أيام الخميس والجمعة والسبت لمدة ثلاثة أسابيع